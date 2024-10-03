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США рассчитывают на возможность скорого начала дипломатического урегулирования геополитического кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл.
«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — отметил Кэмпбелл, комментируя текущую ситуацию.Этот комментарий отражает надежды Вашингтона на возможное дипломатическое решение продолжающегося конфликта, несмотря на сохраняющуюся напряженность.
Ранее сообщалось, что наилучшим планом для киевского режима станет возможность оставить себе Днепропетровск с Одессой, которых он все еще рискует лишиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.
Он добавил, что данные территории могут стать подконтрольными РФ и включенными в условия для мирного соглашения, особенно если учесть, что они являются плацдармом для ударов по городам РФ. В итоге Украина потеряет жизненно важные для экономики республики объекты, считает аналитик.
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Елена Перлова