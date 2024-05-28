Кирби: США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием

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Соединенные Штаты осведомлены о желании Владимира Зеленского применять западное оружии против целей на территории Российской Федерации, но по-прежнему не поддерживают такие удары.
С таким заявлением на брифинге Белого дома выступил координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби, передаёт РИА Новости.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин для отказа от ударов Вооруженных сил Украины по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Нам известно о заинтересованности президента Зеленского, выраженной в этом отношении. Скажу вам, что на данный момент в нашей политике нет изменений. Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов в пределах России и не способствуем этому», — заявил Кирби.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин для отказа от ударов Вооруженных сил Украины по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак