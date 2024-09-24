США следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами

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Власти США следят за воевавшими на стороне боевиков ВСУ американцами. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией. Уточняется, что соответствующая работа ведется агентами ФБР, а также сотрудниками американского Министерства внутренней безопасности с 2022 года.
«Программа, о которой ранее не сообщалось, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения», — сказано в публикации.По данным журналистов, один из министерских работников был в курсе поездки стрелявшего в политика Дональда Трампа Райана Раута в зону украинского конфликта. Авторы материала резюмировали, что у Вашингтона не было никаких списков посещавших республику американцев.
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