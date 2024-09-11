ВСУ назвали глупым «русского с автоматом», который отпустил мирных жителей Украинска

Фото: istockphoto/ Aleksandr Golubev
Волонтер из Украины назвал «глупым» российского солдата, который его отпустил. Реплику добровольца 11 сентября цитирует Telegram-канала Mash.
Волонтер Даниил Захарченко наткнулся на вооруженного автоматом бойца ВС РФ этим утром, во время эвакуации жителей Украинска, откуда Россия вытесняла боевиков.
Доброволец сказал солдату, что сам из мирных жителей и находится в составе группы эвакуации. В ответ российский военный гарантировал безопасность украинскому волонтеру и мирным жителям, дал покинуть территорию и попросил больше там не ездить.
Позже, уже днем, Захарченко опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал солдата глупым за то, что «русский с автоматом» не убил волонтеров и эвакуирующихся людей.
До этого случая украинец публиковал кадры, на которых глумился над нашивкой с военной формы солдат РФ и сыпал оскорбления в адрес российской армии.
О зверствах боевиков ВСУ и украинских наемников в Курской области, включая расстрелы мирных жителей и детей, сообщалось неоднократно. Ранее замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка с позывным Кадет рассказал, как боевики расстреляли троих детей в Курской области.
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Доброволец сказал солдату, что сам из мирных жителей и находится в составе группы эвакуации. В ответ российский военный гарантировал безопасность украинскому волонтеру и мирным жителям, дал покинуть территорию и попросил больше там не ездить.
Позже, уже днем, Захарченко опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал солдата глупым за то, что «русский с автоматом» не убил волонтеров и эвакуирующихся людей.
До этого случая украинец публиковал кадры, на которых глумился над нашивкой с военной формы солдат РФ и сыпал оскорбления в адрес российской армии.
О зверствах боевиков ВСУ и украинских наемников в Курской области, включая расстрелы мирных жителей и детей, сообщалось неоднократно. Ранее замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка с позывным Кадет рассказал, как боевики расстреляли троих детей в Курской области.
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Лия Мурадьян