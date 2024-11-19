Украина заявила, что увеличила производство дальнобойных ракет

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Украина успешно увеличивает производство дальнобойных ракет, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.
По его министра, в этом году уже изготовлено 100 ракет, включая серийные крылатые ракеты Р-360 «Нептун» с усовершенствованными характеристиками для поражения дальних целей.
Кроме того, Умеров подчеркнул, что ведётся разработка новых ракет-дронов «Паляниця» и других беспилотников, способных усилить оборонительный потенциал страны.
Ранее «Радио 1» стало известно, что президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде новый «план стойкости». Этот документ включает пересмотр подходов к мобилизации и усиление военного производства внутри страны.
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Кроме того, Умеров подчеркнул, что ведётся разработка новых ракет-дронов «Паляниця» и других беспилотников, способных усилить оборонительный потенциал страны.
Ранее «Радио 1» стало известно, что президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде новый «план стойкости». Этот документ включает пересмотр подходов к мобилизации и усиление военного производства внутри страны.
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Мария Моисеева