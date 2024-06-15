США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции

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США рассматривают недавние предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине как призыв к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, сообщает РИА Новости.
«Вчера Путин озвучил свое предложение. Однако давайте говорить откровенно: это не призыв к переговорам, а призыв к капитуляции [Киева]», — отметила Харрис.Она также подчеркнула, что поддержка Украины со стороны США соответствует их стратегическим интересам и не является благотворительностью. Харрис указала, что подписание соглашения о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом «свидетельствует о долгосрочной приверженности США укреплению обороны Украины».
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