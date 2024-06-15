США выделят Украине $1,5 млрд на восстановление энергетики и гуманитарные нужды

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США направят Украине более 1,5 миллиарда долларов в виде военной помощи, которую предоставят на мирном саммите в Швейцарии. Средства пойдут на гуманитарные нужды, энергетический сектор и обеспечение гражданской безопасности страны. Об этом заявила вице-президент Камала Харрис.
«Соединенные Штаты выделят свыше 1,5 миллиарда долларов через USAID [Агентство США по международному развитию] и Госдепартамент для помощи народу Украины», — сказала Харрис.Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.
USAID объявило о предоставлении 500 миллионов долларов нового финансирования для поддержки энергетической отрасли Украины. Также 324 миллиона долларов из ранее заявленных средств будут перенаправлены на срочные энергетические нужды страны.
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Артем Кузьмин