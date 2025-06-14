В Иране рассекретили, что США втайне поставили Израилю до начала обострения конфликта

14 июня 2025, 16:17

Tehran Times: США втайне поставили Израилю порядка 300 ракет Hellfire

Фото: iStock/ rarrarorro

США втайне поставили Израилю порядка 300 ракет Hellfire за несколько дней до начала обострения конфликта с Ираном, сообщило издание Tehran Times.





Отмечалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа знала о готовящихся атаках Израиля на Иран и успела поставить порядка трех сотен ракет Hellfire.



Со слов двух официальных лиц Штатов, говоривших анонимно, поставка свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа была «хорошо информирована» о планах атаки на Иран, хоть Вашингтон и заявлял о продолжении дипломатических действий.





«Передача Вашингтоном ракет Hellfire стала дополнением к обширному военному сотрудничеству США с Тель-Авивом», — подчеркивали журналисты.