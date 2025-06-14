В Иране рассекретили, что США втайне поставили Израилю до начала обострения конфликта
Tehran Times: США втайне поставили Израилю порядка 300 ракет Hellfire
США втайне поставили Израилю порядка 300 ракет Hellfire за несколько дней до начала обострения конфликта с Ираном, сообщило издание Tehran Times.
Отмечалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа знала о готовящихся атаках Израиля на Иран и успела поставить порядка трех сотен ракет Hellfire.
Со слов двух официальных лиц Штатов, говоривших анонимно, поставка свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа была «хорошо информирована» о планах атаки на Иран, хоть Вашингтон и заявлял о продолжении дипломатических действий.
«Передача Вашингтоном ракет Hellfire стала дополнением к обширному военному сотрудничеству США с Тель-Авивом», — подчеркивали журналисты.
Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил, что Вашингтон не будет стоять на пути у еврейского государства в его атаке на Иран, но и не однако оказывать помощь в наступательных операциях против исламского государства.