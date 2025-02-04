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Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Основой для диалога может стать стамбульский документ 2022 года, предусматривающий нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию.
«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», — объявил дипломат.Полищук подчеркнул, что для старта переговоров необходимо также решить вопрос с легитимностью Владимира Зеленского и отменить его указ, запрещающий ведение диалога с Россией.
«Разговор по украинскому урегулированию может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Однако для начала переговоров необходимо решить юридические аспекты с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Москвой», — пояснил Полищук в интервью ТАСС.Ранее сообщалось, что США потребовали редкоземельные металлы с Украины в обмен на свою помощь. Также стало известно, что Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь». Решение связано с давлением со стороны США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.
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