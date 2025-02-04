Россиянам раскрыли условия и возможное содержание переговоров по Украине

Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Основой для диалога может стать стамбульский документ 2022 года, предусматривающий нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию.