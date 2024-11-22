На Западе высказались, что пуск «Орешника» — это сигнал

Фото: iStock/nevenmn
Россия подала сигнал Западу запуском новой ракеты «Орешник», заявил директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилл. Его слова цитирует Associated Press.
Сэвилл отметил, что этот пуск следует рассматривать не как обращение к Украине, а как предупреждение Западу.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения, отметив, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.
Помимо этого «Радио 1» сообщало о заявлении президента Владимира Зеленского, что Украина уже не впервые применяет дальнобойное оружие против РФ.
Читайте также:
Симоньян прокомментировала обращение Путина о ракетных ударах
Военный эксперт Дандыкин оценил степень эффективности баллистических ракет
The Times: США разрешили удары британскими Storm Shadow вглубь России
«Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?», — спросил он.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения, отметив, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.
Помимо этого «Радио 1» сообщало о заявлении президента Владимира Зеленского, что Украина уже не впервые применяет дальнобойное оружие против РФ.
Читайте также:
Симоньян прокомментировала обращение Путина о ракетных ударах
Военный эксперт Дандыкин оценил степень эффективности баллистических ракет
The Times: США разрешили удары британскими Storm Shadow вглубь России
Мария Моисеева