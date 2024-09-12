Стал известен минимальный уровень доходов для независимости от кредитов

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Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, каждый пятый россиянин считает, что для того чтобы не зависеть от кредитов, минимальный доход должен составлять 100 000 рублей в месяц, информирует РИА Новости.
Исследование было проведено в августе-сентябре 2024 года и охватило три тысячи респондентов старше 18 лет по всей территории России.
При этом 9% респондентов заявили, что для отказа от кредитов им достаточно было бы 50 000 рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы, 4,5% считают свой доход «скорее высоким» или «очень высоким». Кроме того, 18,7% опрошенных уверены, что можно не зависеть от кредитов при любом уровне дохода.
Большинство респондентов (65,2%) считают, что невозможно полностью избавиться от кредитов даже при высоком доходе, поскольку непредвиденные ситуации могут потребовать займов. Половина участников (52,9%) оценивают свой доход как средний, а 42,6% — как низкий.
Кредиты воспринимаются по-разному: 36,1% считают их жизненной необходимостью, 34,2% — финансовой кабалой, 27,7% — полезным инструментом для покупок, а 13,5% видят в них возможность улучшить уровень жизни.
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«Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», — отмечается в исследовании.
При этом 9% респондентов заявили, что для отказа от кредитов им достаточно было бы 50 000 рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы, 4,5% считают свой доход «скорее высоким» или «очень высоким». Кроме того, 18,7% опрошенных уверены, что можно не зависеть от кредитов при любом уровне дохода.
Большинство респондентов (65,2%) считают, что невозможно полностью избавиться от кредитов даже при высоком доходе, поскольку непредвиденные ситуации могут потребовать займов. Половина участников (52,9%) оценивают свой доход как средний, а 42,6% — как низкий.
Кредиты воспринимаются по-разному: 36,1% считают их жизненной необходимостью, 34,2% — финансовой кабалой, 27,7% — полезным инструментом для покупок, а 13,5% видят в них возможность улучшить уровень жизни.
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Дарья Осипова