Стал известен минимальный уровень доходов для независимости от кредитов

Спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, на суджанском направлении был уничтожен крупный расчет БПЛА «Баба-Яга». Также уничтожены несколько единиц техники, включая артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и пикапы.



«Мы разнесли их в пух и прах. В теткинском направлении наши бойцы очень хорошо продвинулись вперед и закрепились», — отметил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.



Командир спецназа также прокомментировал недавние заявления Вашингтона о возможности снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь России, назвав их частью гибридной войны и психологического давления на российское население.



Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривается вопрос о снятии запрета на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, по запросу ряда республиканцев в Палате представителей.





Елена Перлова