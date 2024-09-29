В сеть попали кадры удара по курской Красной площади

Фото: iStock/RamonCast
Опубликованы кадры удара украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске, информирует Telegram-канал Baza.
На опубликованном видео можно заметить, что в результате вражеского удара была повреждена автобусная остановка рядом с домом.
Уточняется, что также пострадали две квартиры — в одной из них выбило двери и повредило трубы водоснабжения. Мирные жители при этом не пострадали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что также пострадали две квартиры — в одной из них выбило двери и повредило трубы водоснабжения. Мирные жители при этом не пострадали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова