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Вооружение силы Украины (ВСУ) поднимают самолеты в воздух, чтобы спасти их от российских атак. Этот метод раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
«Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги», – рассказал Лебедев.
Ранее в Киеве был похоронен один из сбитых «Призраков Киева» Валентин Коренчук с позывным Бджоляр. Он был сбит во время боевого вылета в конце апреля 2024 года. Сбитый летчик служил в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации ВСУ.
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Александр Климов