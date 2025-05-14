Владимир Зеленский
Владимир Зеленский ненавидит русских из-за былых унижений на корпоративах. Так считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, депутат Алексей Журавлев.
«Для Зеленского с каждым, кто хоть немного симпатизирует России, происходит что-то не то. Удивительно, как из советского мальчишки, выросшего в Кривом Роге, где русских абсолютное большинство, и до 40 лет вообще не разговаривающего на украинской мове, вырос дистиллированный нацист», — отметил Журавлев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он предположил, что это связано «с унижениями, которым его подвергали на московских корпоративах». Депутат напомнил, что до 2019 года Зеленский хорошо зарабатывал в России на своих выступлениях, однако допустил, что он улыбался русским, а в душе хотел всех убить.
«Так из непризнанного художника Шикльгрубера родился Гитлер, а из плохого актера — Зеленский», — заключил Журавлев.
При этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RТ выразил мнение, что ход переговоров в Стамбуле будет зависеть от того, кого будет слушать Зеленский.
«Будет Зеленский больше слушать американского лидера Дональда Трампа или четвёрку неадекватных политиков (лидеров Франции, Польши, Германии и Великобритании — ред.), от этого будет зависеть само развитие», — пояснил Водолацкий.
Читайте также:
В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции
Астролог дал прогноз на переговоры РФ и Украины в Стамбуле
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции
Элина Позднякова