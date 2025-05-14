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«Стал нацистом»: В ГД назвали причину нелюбви Зеленского к русским

Депутат Журавлев: Зеленский стал нацистом из-за унижений на корпоративах в РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ненавидит русских из-за былых унижений на корпоративах. Так считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, депутат Алексей Журавлев.
«Для Зеленского с каждым, кто хоть немного симпатизирует России, происходит что-то не то. Удивительно, как из советского мальчишки, выросшего в Кривом Роге, где русских абсолютное большинство, и до 40 лет вообще не разговаривающего на украинской мове, вырос дистиллированный нацист», — отметил Журавлев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он предположил, что это связано «с унижениями, которым его подвергали на московских корпоративах». Депутат напомнил, что до 2019 года Зеленский хорошо зарабатывал в России на своих выступлениях, однако допустил, что он улыбался русским, а в душе хотел всех убить.

«Так из непризнанного художника Шикльгрубера родился Гитлер, а из плохого актера — Зеленский», — заключил Журавлев.

При этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RТ выразил мнение, что ход переговоров в Стамбуле будет зависеть от того, кого будет слушать Зеленский.

«Будет Зеленский больше слушать американского лидера Дональда Трампа или четвёрку неадекватных политиков (лидеров Франции, Польши, Германии и Великобритании — ред.), от этого будет зависеть само развитие», — пояснил Водолацкий.

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Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве
Чулпан Хаматова отказалась возвращаться в Москву после поддержки ВСУ
14 мая 2025, 17:35

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, рассказала, как сильно соскучилась по Москве. В аэропорту у нее перехватило дыхание при виде табло с рейсом до российской столицы. Неожиданное заявление она сделала в интервью для проекта «Георгий За Кадром».
«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово "Москва" — и сводит дыхание», — призналась актриса.
Она также добавила, что технически могла бы купить билет и прилететь, но посчитала это рискованным шагом. Она бы вернулась в Россию, если бы у нее не было троих детей.

После переезда в Латвию артистка неоднократно высказывалась в поддержку ВСУ. А в июне прошлого года потеряла работу в Новом Рижском театре.

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Заявления Макрона могут обозначить поворотный момент в риторике по Украине
14 мая 2025, 16:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон за последние сутки сделал сразу два громких заявления, которые могут обозначить поворотный момент в западной риторике по Украине, пишет Pravda.Ru.
«Во-первых, Макрон открыто заявил, что Франция передала Киеву всё, что могла, и дальнейшее увеличение военной помощи невозможно. Во-вторых — и, возможно, более важно — он отметил, что даже в Киеве начинают осознавать невозможность возвращения всех утраченных территорий», — говорится в статье.

Автор считает, что подобные заявления Макрона звучат как сигнал трезвого пересмотра ожиданий. Кроме того, европейские страны постепенно начинают отходить от абсолютной поддержки Украины к осторожному, выверенному прагматизму.

По данным издания, страны Европы начали ощущать пределы своих возможностей и начали всё чаще говорить о том, что конфликт необходимо урегулировать с помощью дипломатии. Отмечается, что Европа не сможет без поддержки США действовать в формате войны на истощение.

Тем временем доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что именно США могли потребовать от Макрона изменения риторики.

«США могут требовать от Макрона, чтобы он преподносил суждения, которые будут вести к мирному решению украинского кризиса и не будут сильно контрастировать с теми усилиями, которые предпринимает администрация президента США Дональда Трампа», — сказал Коньков.

Он подчеркнул, что прежняя риторика Макрона не соответствовала реальности. Теперь же от него требуется только одно — не мешать, — уверен эксперт.

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Глава МИД Франции дерзко высказался о России
Глава МИД Франции Барро: перекрытие доходов схватит Россию за горло
14 мая 2025, 16:00

Фото: istockphoto/SimonLukas

США с Евросоюзом должны задушить российскую экономику санкциями, заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Дипломата цитирует агентство Reuters.
«Перекрытие источников доходов «схватит» Россию за горло», — прокомментировал Барро, говоря об американском санкционном проекте.
Перед этим стало известно, что в Евросоюзе согласовали 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что он будет утвержден 20 мая. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, в пакет войдут новые рестрикции. По заявлениям источников, он будет одним из самых слабых.

Коллективный запад пытается давить на Россию на протяжении нескольких лет. Российские власти отмечали, что своими действиями западные страны наносят ущерб мировой экономике.

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#франция
#украина
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#сво
#мид
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Правозащитники обсуждают в Екатеринбурге реабилитацию участников боевых действий
14 мая 2025, 12:59

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Московской области.
Совет проходит в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Он посвящён соблюдению и защите прав участников и ветеранов боевых действий. Темы сегодняшнего заседания касаются медицинской помощи и реабилитации.
«Качественная медицинская помощь и реабилитация участников боевых действий имеет огромное значение для их физического и психологического восстановления. Это включает не только лечение физических травм, но и поддержку психического здоровья. Это особенно важно в условиях посттравматического стрессового расстройства», – сказала Фаевская.
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В первый день работы участники координационного совета возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Затем омбудсмены посетили Областной центр реабилитации инвалидов, где узнали о технологиях социальной реабилитации, которые используют в учреждении. После экскурсии обсудили нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации участников СВО и их семей.

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В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции
Депутат Слуцкий: Состав делегации на переговорах в Стамбуле будет назван вечером
14 мая 2025, 12:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

Состав российской делегации на переговорах в Турции будет назван вечером. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет Telegram-канал SHOT.
Слуцкий не стал раскрывать, станет ли он сам участником переговорного процесса. Депутат допустил, что на переговорах в Стамбуле стороны могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех», который был предложен Владимиром Зеленским.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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