«Стала другой личностью»: Пугачева отвернулась от семьи из-за Галкина*

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/alla_orfey)
Покинувшая Родину Алла Пугачева отвернулась от семьи из-за своего мужа-иноагента Максима Галкина*, пишет aif.ru со ссылкой на мать внучатой племянницы певицы Гузель. Бьюти-обозреватели отмечают, что Галкин* давно стал авторитетом для исполнительницы хита «Позови меня с собой».
После событий февраля 2022 года Алла Борисовна уехала в Израиль следом за экс-ведущим программы «Кто хочет стать миллионером», а затем стало известно, что именно Галкин* приложил руку к тому, чтобы она не общалась с экс-супругом Филиппом Киркоровым.
Но влияние Галкина* продолжилось. По словам Гузель Пугачевой, инициатором разрыва отношений примадонны с близкими стал именно юморист.
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**Запрещен в РФ
«Я уверен, да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками», — говорил поп-король российской эстрады.
Но влияние Галкина* продолжилось. По словам Гузель Пугачевой, инициатором разрыва отношений примадонны с близкими стал именно юморист.
«Она стала совершенно другой личностью, когда на ее дороге появился Максим Галкин*. До этого Влад (племянник Пугачевой) спокойно заходил в гости вместе с отцом, Алла тоже могла прийти. Дело не в деньгах даже, мы не просили. Сейчас же и уже очень давно она вообще на родственников не реагирует», — поделилась собеседница.Она добавила, что Алла Борисовна всегда помогала сыну своего брата Евгения, купила жилье и спасла от зависимости. Внучатую племянницу певицы зовут Алла. Девочка родилась в 2020-м.
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**Запрещен в РФ
Никита Кротов