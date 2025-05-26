Дана Борисова раскритиковала Лопырёву из-за мнения о препарате для похудения

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Телеведущая Дана Борисова резко ответила Виктории Лопырёвой на критику популярного препарата для похудения «Оземпик». По словам Борисовой, странно, что человек, много раз прибегнувший к услугам пластических хирургов, высказывает негативное мнение о средстве.
Лопырёва на днях заявила, что с препаратом «Оземпик» действительно можно похудеть, но многие звёзды стали выглядеть хуже – потеряли свежесть кожи и молодость.
Читайте также:
Пропавшая вдова Паши Техника впервые вышла на связь после сообщений о задержании в Таиланде
Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре
Компания Аниты Цой несёт убытки
*запрещён в РФ.
«Вы возьмите её фотки в молодости и сейчас — два разных человека. Она поменяла в себе абсолютно всё. Кажется, что по её лицу прошлись граблями, оно вспаханное какое-то. Короче, точно не ей бросаться камнями», — цитирует слова Борисовой Общественная Служба Новостей.У Даны был опыт использования данного препарата, и она не стала скрывать, что у него есть побочные действия: у телеведущей были проблемы со зрением и тошнота. Однако, как отметила телеведущая, она не видела людей, использовавших «Оземпик», с изможденным лицом или тусклым взглядом.
«Лопырёвой показалось. Она так глаза свои натянула, что у неё, видимо, галлюцинации», — добавила Борисова.Ранее пластический хирург и косметолог Вячеслав Васильев объяснил, что поизошло с внешностью певицы Анны Седоковой.
Читайте также:
Пропавшая вдова Паши Техника впервые вышла на связь после сообщений о задержании в Таиланде
Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре
Компания Аниты Цой несёт убытки
*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина