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«Выходит из тени»: Орбакайте предупредили о последствиях из-за ее позиции

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте теряет популярность среди российской аудитории на фоне неоднозначных заявлений о специальной военной операции. Такое мнение в беседе с порталом NEWS.ru выразил музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.
По его словам, артистка, ранее воздерживавшаяся от публичных высказываний, в последнее время все чаще обозначает свою позицию по поводу СВО.

«Чем больше Кристина Орбакайте выходит из тени и высказывается уже определенно в отношении спецоперации, то есть поддерживает или не поддерживает, тем ее позиция становится яснее», — отметил Рудченко.

Он также подчеркнул, что подобные заявления негативно сказываются на популярности Орбакайте среди российских зрителей, и их число, по его мнению, будет сокращаться.

Напомним, ранее концерты певицы в России неоднократно отменялись. В начале 2024 года Орбакайте уехала в США, где в основном появляется на закрытых мероприятиях и выступает в небольших клубах.

В одном из своих интервью артистка охарактеризовала происходящее как «события, неприятные для всей Земли, всей страны и всей ее семьи». В 2023 году она также выпустила песню «Алла будет петь» в поддержку своей матери — Аллы Пугачевой, покинувшей Россию в 2022 году.

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#мнение
Москалькова заявила о тяжелых переговорах с Киевом после обмена пленными
Москалькова провела тяжелые переговоры с Украиной об удержании курян
07 мая 2025, 13:02

Фото: istockphoto/Diy13

Тяжелые переговоры с Украиной об удержании Киевом жителей Курской области провела российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Накануне стороны обменялись военнопленными в формате 205 на 205.
«Вчера были тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании — прим. ред.) заложников Курской области», — сказала Москалькова на открытии экспозиции в Музее Победы.
Накануне Минобороны России опубликовало видеоролик с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. Бойцы улыбались и хлопали в ладоши от радости. Отмечалось, что по возвращению на Родину они пройдут соответствующие курсы лечения и реабилитации. Обмен военнопленными проходил при посредничестве Арабских Эмиратов.

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В Германии предложили неожиданный план на День Победы
Berliner Zeitung: канцлер ФРГ Мерц должен приехать в Москву на День Победы
07 мая 2025, 12:18

Фото: istockphoto/Goroda

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву в День Победы, 9 мая, считают обозреватели Berliner Zeitung.
«Новый канцлер должен напрямую встретиться с (президентом России Владимиром) Путиным», — сказано в публикации.
По мнению авторов, Мерцу нужно поговорить с руководством России насчет мирного процесса на Украине и обсудить двусторонние отношения. В издании добавили, что канцлер может посетить мемориалы в столице.

Фридриха Мерца избрали канцлером ФРГ со второй попытки накануне во вторник, 6 мая. В первом туре политик не набрал большинства. За него проголосовало 310 депутатов. Во втором туре Мерц преодолел минимальный барьер, набрав 325 голосов.

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#конфликт
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#фрг
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#9 мая
#день победы
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Боевики ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области
Боевики ВСУ ударили 66 раз по приграничным населенным пунктам в Брянской области
07 мая 2025, 12:02

Фото: istockphoto/dk_photos

Боевики ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным населенным пунктам в Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
«За прошедшие сутки киевский режим... совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов. На местах работают оперативные и экстренные службы, и комиссии по оценке ущерба», — сказано в публикации чиновника.
Российские власти не раз отмечали террористические методы Киева. Боевики бьют по мирным гражданам, журналистам, волонтерам и объектам гражданской инфраструктуры.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский отказался от перемирия по случаю 80-летия Великой Победы. Перемирие объявил президент России Владимир Путин с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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В Киеве и 10 областях Украины объявлена воздушная тревога
07 мая 2025, 11:54

Фото: iStock/Svet Ivan

Воздушную тревогу объявили в Киеве и 10 областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Так, в 9.36 (совпадает с московским временем) сигнал тревоги раздался в Киеве. Чуть ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях. С ночи сигнал тревоги слышали жители Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешной работе дежурных сил противовоздушной обороны, которые в четырёх муниципалитетах региона обнаружили и уничтожили не менее семи беспилотников.

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Военный эксперт рассказал, почему у ВСУ большое количество дронов
Рожин: часть дронов для ВСУ производится на Украине, а часть — за рубежом
07 мая 2025, 11:14

Фото: iStock/NiseriN

Часть беспилотников ВСУ производится на территории Украины, другая часть ввозится из-за границы, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, в основном речь идёт о дронах самолётного типа, которые легко собрать. Их поставляют заводы, расположенные в Германии и странах Восточной Европы.
По мнению Рожина, чтобы противостоять атаке беспилотников ВСУ, России следует увеличить количество и улучшить качество систем ПВО, улучшить характеристики существующих и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, развивать секторы контрдронов и ИИ, чтобы БПЛА с машинным зрением могли самостоятельно атаковать противника.
«Кроме того, поражение цехов, где собирают и хранят дроны, чтобы уменьшить ударные возможности противника. Такая задача решается комплексно и даёт возможность добиться превосходства на поле боя», — добавил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семь беспилотников, направлявшихся к столице, были уничтожены силами ПВО.

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