«Выходит из тени»: Орбакайте предупредили о последствиях из-за ее позиции

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Певица Кристина Орбакайте теряет популярность среди российской аудитории на фоне неоднозначных заявлений о специальной военной операции. Такое мнение в беседе с порталом NEWS.ru выразил музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.
По его словам, артистка, ранее воздерживавшаяся от публичных высказываний, в последнее время все чаще обозначает свою позицию по поводу СВО.
Он также подчеркнул, что подобные заявления негативно сказываются на популярности Орбакайте среди российских зрителей, и их число, по его мнению, будет сокращаться.
Напомним, ранее концерты певицы в России неоднократно отменялись. В начале 2024 года Орбакайте уехала в США, где в основном появляется на закрытых мероприятиях и выступает в небольших клубах.
В одном из своих интервью артистка охарактеризовала происходящее как «события, неприятные для всей Земли, всей страны и всей ее семьи». В 2023 году она также выпустила песню «Алла будет петь» в поддержку своей матери — Аллы Пугачевой, покинувшей Россию в 2022 году.
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«Чем больше Кристина Орбакайте выходит из тени и высказывается уже определенно в отношении спецоперации, то есть поддерживает или не поддерживает, тем ее позиция становится яснее», — отметил Рудченко.
Он также подчеркнул, что подобные заявления негативно сказываются на популярности Орбакайте среди российских зрителей, и их число, по его мнению, будет сокращаться.
Напомним, ранее концерты певицы в России неоднократно отменялись. В начале 2024 года Орбакайте уехала в США, где в основном появляется на закрытых мероприятиях и выступает в небольших клубах.
В одном из своих интервью артистка охарактеризовала происходящее как «события, неприятные для всей Земли, всей страны и всей ее семьи». В 2023 году она также выпустила песню «Алла будет петь» в поддержку своей матери — Аллы Пугачевой, покинувшей Россию в 2022 году.
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Дайана Хусинова