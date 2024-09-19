Стала известна актуальная обстановка в Курской области

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ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.
«Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — заявил он.Алаудинов также отметил, что бойцы ВС РФ «достойно отработали весь день», в результате чего противник понес большие потери.
Генерал-майор добавил, что посещал крайний правый фланг армии РФ у городов Рыльск и Льгов, где сегодня пытались прорваться ВСУ.
«Хочу отметить, что противник сегодня весь день пытался продавиться на двух участках. Были сожжены несколько единиц техники, на которых он продвигался. Ну, и уничтожено много противника», — заключил он.Читайте также:
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