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Стала известна актуальная обстановка в Курской области

Алаудинов: у ВСУ тяжелое положение у курской Суджи, они пытаются закрепиться
19 сентября 2024, 21:53
Фото: istockphoto/Evgeny555

Фото: istockphoto/Evgeny555

ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.
«Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — заявил он.
Алаудинов также отметил, что бойцы ВС РФ «достойно отработали весь день», в результате чего противник понес большие потери.



Генерал-майор добавил, что посещал крайний правый фланг армии РФ у городов Рыльск и Льгов, где сегодня пытались прорваться ВСУ.
«Хочу отметить, что противник сегодня весь день пытался продавиться на двух участках. Были сожжены несколько единиц техники, на которых он продвигался. Ну, и уничтожено много противника», — заключил он.
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#вс рф
#курская область
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#спецоперация
Стало известно, о чем Украина упрашивает Румынию
FAZ: киевский министр Сибига просит Румынию сбивать российские БПЛА над Украиной
19 сентября 2024, 22:14

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига просит Румынию сбивать российские БПЛА в небе над Украиной. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отмечается, что речь идет о тех дронах, которые будут замечены у румынской границы.
«После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — указано в статье.
По данным издания, после этой просьбы между политиками и военными Румынии разгорелись споры о том, нужно ли вносить для этого изменения в законодательство.

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#всу
#румыния
#бпла
#украина
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В Госдуме заявили о разжигании Третьей мировой войны
Слуцкий: резолюция ЕП об ударах вглубь России ведет к началу Третьей мировой
19 сентября 2024, 20:54

Фото: сайт Кремля

Принятая Европарламентом резолюция о снятии ограничений для Киева на удары западным оружием вглубь России ведет к началу Третьей мировой войны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, документ ЕП лишь подтверждает курс на русофобию и повышает риск ядерного конфликта.
Речь идет о принятой сегодня, 19 сентября, резолюции Европарламента с призывом к странам Евросоюза снять для Украины все ограничения на удары их оружием по России.
«Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта», — написал он в своем телеграм-канале.
Слуцкий добавил, что новым членам Европарламента нужно лучше ознакомиться с позицией России, а также с возможными катастрофическими последствиями подобных призывов. По его мнению, Европу спасает лишь то, что такие резолюции носят лишь рекомендательный характер.
«Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению», — отметил парламентарий.
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#ограничения
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#европа
#киев
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На Западе предрекли дальнейшую судьбу ВСУ в зоне СВО
Аналитик Меркурис: оборона боевиков ВСУ на юге Донбасса рухнет в скором времени
19 сентября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Оборона украинской армии в Южном Донбассе рухнет очень скоро, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он высказал в личном блоге на видеохостинге YouTube.
«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что у боевиков ВСУ в настоящий момент критическое положение на Торецком направлении и еще нескольких. Он полагает, что Украина скоро лишится Часова Яра, а под Курском украинских неонацистов ожидает настоящий провал.

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года противник решил напасть на приграничье Курской области.

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#украина
#всу
#донбасс
#война
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Депутат Рады Рахманин сделал откровенное признание о Генштабе ВСУ
Нардеп Рахманин: ВСУ не рассчитывают на возращение военнообязанных украинцев
19 сентября 2024, 18:52

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не ожидают возращения военнообязанных украинцев из-за границы на родину. Его слова передает издание «Украинская правда».
«Буду откровенен: я общался с представителями генерального штаба (ВСУ), и они не очень рассчитывают на людей (кто уехал с Украины и сейчас находится за границей — ред.). Не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-либо политическое решение», — заявил Рахманин.

Он отметил, что на сегодняшний день возвращение уехавших военнообязанных украинцев является лишь разговорами, а не реальным перспективами.

Рахманин также выразил уверенность в том, что военнообязанные граждане Украины за границей найдут способ отклониться от службы в ВСУ. По его мнению, они просто не вернутся на родину.

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Макгрегор: Нападение на Курскую область стало катастрофой для боевиков ВСУ
19 сентября 2024, 18:00

Фото: istockphoto/N-sky

Нападение под Курском стало для боевиков ВСУ катастрофическим провалом, заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал», — сказал собеседник в эфире.
По словам американского офицера, украинские неонацисты лишились в Курской области большого числа вооружений, включая танки. Макгрегор считает, что действия Киева — это политический театр.

Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от пограничников, Росгвардии и бойцов ВС РФ.

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#война
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Стало известно, где ЕС берет снаряды для Украины
Reuters: ЕС больше года приобретает для Киева артиллерийские снаряды в Индии
19 сентября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/sinonimas

Снаряды для Украины Евросоюз уже больше года приобретает в Индии, пишет агентство Reuters, ссылаясь на чиновников Индии и Европы, а также на информацию таможенников и представителей в оборонной сфере. Авторы подчеркивают, что индийское руководство не вмешивалось в эту ситуацию.
При этом, по утверждению журналистов, по правилам экспорта вооружений Индии, покупателям запрещено несанкционированно передавать их третьим сторонам, поскольку тогда продажи прекратятся.

Со слов чиновников Индии, РФ несколько раз поднимала данный вопрос во время переговоров.

По данным источников, среди государств, перенаправляющих боеприпасы Киеву, также есть Чехия и Италия.

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#мир
#украина
#ес
#евросоюз
#оружие
#индия
#новости
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ВСУ запустили роботов с пулеметами в Курской области
«РВ»: наземные дроны-пулеметы ВСУ атакуют позиции в Курской области
19 сентября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/ovbelov

ВСУ начали применять самоходные наземные дроны с пулеметами в Курской области для атак на российские позиции. Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны», прикрепив соответствующее видео. По его данным, на беспилотной машине установлен пулемет калибра 7,62 миллиметра.
Как видно на кадрах, небольшая беспилотная машинка с пулеметом на крыше лавирует между установленных на дороге мин, продвигаясь вперед. Вскоре БПЛА удается подбить.
«При поддержке миномета он атаковал российскую позицию в приграничье, ведя огонь из 7,62-мм пулемета. В ответ по дрону ударили из РПГ и FPV», — говорится в сообщении.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что ВСУ используют в боях на Донбассе беспилотных роботов-собак модели BAD.2, разработанные в Великобритании. Всего у украинских военных есть около 30 подобных дронов.

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#бпла
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#новости
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
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Путин заявил, что Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения
19 сентября 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. По его словам, благодаря ритмичной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в зону СВО поставляется современное оружие, техника, боеприпасы и обмундирование.
«В наши дни предприятия ОПК работают ритмично и четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку. Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения», — сказал он.
Путин также особенно отметил специалистов ОПК, которые в зоне боевых действий ремонтируют и возвращают обратно в строй боевую технику, а также предлагают варианты ее модернизации.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетил оборонное предприятие «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге, которое занимается выпуском беспилотных летательных аппаратов.

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#оружие
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#боеприпасы
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От атаки со стороны ВСУ в Тверской области пострадали 13 храмов
РПЦ: от атаки со стороны ВСУ пострадали 13 храмов в Торопце Тверской области
19 сентября 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В результате атаки со стороны Украины пострадали 13 храмов в Торопце Тверской области. Об этом говорится на сайте РПЦ.
«Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов», — сказано в публикации.
До этого региональное правительство информировало о пожаре в Торопце после падения обломков беспилотника при отражении атаки противника силами противовоздушной обороны. Возгорание тушат. Жители Торопецкого муниципального округа могут обращаться на горячую линию.

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#бпла
#всу
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#война
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