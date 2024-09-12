ВС РФ уничтожили ключевой для ВСУ Димитровский мост у Покровска

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Армия России уничтожила ключевой мост в Покровске (Красноармейск), через который шло снабжение украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Донецк Медиа» со ссылкой на российских военных блогеров.
«В результате ракетного удара была повреждена часть моста, и теперь трасса Т0504, соединяющая города Покровск и Мирноград, закрыта для движения. Этот мост играл важную роль в логистике украинских подразделений, так как обеспечивал связь между населёнными пунктами Мирноград и Покровск», — говорится в сообщении.
При этом российские СМИ пишут, что удары по данному мосту наносились уже давно, чтобы нарушить железнодорожную логистику между Покровском и Мирноградом.
По данным местных властей, в городе отсутствует газ и вода, кроме того, фиксируются перебои в электроснабжении.
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