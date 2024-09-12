ВС РФ уничтожили ключевой для ВСУ Димитровский мост у Покровска

Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника лидера киевского режима. Однако отмечается, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.