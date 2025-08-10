В Саратовской области из-за атаки дронов повреждено промышленное предприятие
Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Саратове, у него есть повреждения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Предварительно, атака ВСУ была осуществлена с применением беспилотников типа «Лютый». Telegram-канал SHOT добавляет, что в южной части города было слышно около 15 взрывов, также сработала сирена воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в небе можно было заметить вспышки, а над одним из районов в Саратове люди увидели облако дыма. Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки беспилотников. В 03:05 (мск) были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Саратова.
