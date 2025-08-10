Достижения.рф

В Саратовской области из-за атаки дронов повреждено промышленное предприятие

Фото: iStock/Distortion Media

Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Саратове, у него есть повреждения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.



Предварительно, атака ВСУ была осуществлена с применением беспилотников типа «Лютый». Telegram-канал SHOT добавляет, что в южной части города было слышно около 15 взрывов, также сработала сирена воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в небе можно было заметить вспышки, а над одним из районов в Саратове люди увидели облако дыма. Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки беспилотников. В 03:05 (мск) были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Саратова.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0