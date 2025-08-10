В США опровергли информацию о решении пригласить Зеленского на Аляску
WP: США все еще не пригласили Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске
Соединенные Штаты пока не направляли приглашения Владимиру Зеленскому прибыть на Аляску, где 15 августа состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее информированные чиновники в беседе с NBC News подтверждали обсуждения в Белом доме идеи о приглашении Зеленского, однако решение так и не было принято. Анонимный источник Washington Post подчеркнул, что Зеленского до сих пор не приглашали, и сам Трамп не комментировал данный вопрос.
«Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу», — уточняется в материале WP.До этого американский лидер заявил, что США предлагают обмен территориями между Россией и Украиной как часть мирного соглашения: Киев уступит часть земель, а Москва вернёт некоторые районы. Президент США подчеркнул, что Владимир Зеленский должен быть готов «что-то подписать» для завершения конфликта.
При этом в ЕС объявили, что текущая линия боевого соприкосновения на Украине должна стать основой отправной точкой для будущих территориальных переговоров.