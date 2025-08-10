В США опровергли информацию о решении пригласить Зеленского на Аляску

10 августа 2025, 07:01

WP: США все еще не пригласили Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске

Фото: iStock/sb2010

Соединенные Штаты пока не направляли приглашения Владимиру Зеленскому прибыть на Аляску, где 15 августа состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.





Ранее информированные чиновники в беседе с NBC News подтверждали обсуждения в Белом доме идеи о приглашении Зеленского, однако решение так и не было принято. Анонимный источник Washington Post подчеркнул, что Зеленского до сих пор не приглашали, и сам Трамп не комментировал данный вопрос.





«Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу», — уточняется в материале WP.