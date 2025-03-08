В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине

Фото: iStock/Diy13
Президент России Владимир Путин выдвинул новое условие на переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источника, глава российского государства настаивает на том, чтобы лично выбрать страны, которые будут принимать участие в составе миротворческого контингента на Украине. Уточняется, что Москва не возражает, чтобы миротворцев направил Китай, либо другие «нейтральные» государства.
Участие европейских миротворцев для России неприемлемо, говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
«Предательство, а не политика»: США подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков
Участие европейских миротворцев для России неприемлемо, говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
«Предательство, а не политика»: США подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков
Екатерина Коршунова