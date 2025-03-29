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«Ключевая точка»: политолог раскрыл, что Трампу нужно в Крыму

Эксперт Караханов: Трамп видит Крым ключевой точкой перезагрузки отношений с РФ
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп видит Крым не просто как туристический регион и возможный второй Лас-Вегас, а как ключевую точку для перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, в этой идее заметен характерный для американского лидера прагматизм.
«Дональд Трамп, человек с уникальным чутьем на сильные сделки и стратегические территории, наверняка осознает потенциал Крыма не только как курортной жемчужины, но и как площадки для перезапуска глобального диалога с Россией. Его взгляд на полуостров не ограничивается экономическими категориями», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем бывший украинский премьер, глава «Комитета спасения Украины» Николай Азаров отреагировал на обновленный проект сделки между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым. В разговоре с «Газетой.Ru» политик отметил, что сделка превратилась в типичное колониальное соглашение, где вся власть переходит в руки США. По его мнению, в отношениях равных и реально существующих государств таких договоров быть не должно.
«Основной тезис, который администрация США выдвигает — Украина должна компенсировать затраты, которые понесли американцы. <…> В любом случае, вина за это лежит на предыдущей американской администрации и нынешней администрации киевского режима», — поделился Азаров.
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Стало известно, что ВСУ сделали с Домом культуры в Казачьей Локне
ВСУ превратили Дом культуры в Казачьей Локне в склад боеприпасов
29 марта 2025, 00:03

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы спецаназа «Ахмат» в освобожденной Казачьей Локне Курской области показали, как ВСУ превратили местный Дом культуры в склад с боеприпасами. Здание заполонили натовским вооружением, артиллерийскими снарядами с маркировкой USA и ящиками с патронами.
«Вся сцена, все пространство клуба было ими забито. <…> На стенах — желто-блакитные баллончики, на памятниках нашим павшим — надписи. Это все культурное наследие, которое они осквернили. <…> Это земля наших предков. Здесь наши деды воевали. А теперь — американские снаряды в библиотеке. Но ничего, осталось им недолго гадить», — поделились бойцы в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Алсамовой.
В то же время жительница Суджи Нина Ивановна рассказала, как помогла бойцам операции «Поток», после того как они выбрались из трубы: пустила их домой, отмыться от нефтепродуктов. В разговоре с военкором RT Анной Долгаревой женщина отметила, что украинские боевики сразу бросились наутек, как только военные ВС РФ выбрались из трубы.
«О времени в оккупации женщина говорит неохотно: зимой она осталась без воды и газа, пришлось самой собирать дрова. Жителям позволили брать мясо с комбината, но за семь месяцев продукция испортилась. Ее все равно ели, так как выбора не было», — говорится в материале.
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RT: депутат Рады Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом
28 марта 2025, 23:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом. Об этом политик заявил RT.
«Украина — это "захваченный террористами автобус", в котором "лежат люди со связанными руками и ничего не могут сделать"», — передает издание слова депутата.

К тому же политик выступил за временное управление Украиной под эгидой ООН и ряда других стран. По словам Дмитрука, сейчас в стране отсутствует власть и какое-либо правовое регулирование.

Гарантиями безопасности для Украины депутат назвал прямое взаимодействие с Россией. По его мнению, других вариантов для страны не существует.

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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Трамп: урегулирование продвигается, но между РФ и Киевом недоброжелательность
28 марта 2025, 21:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но между Москвой и Киевом есть недоброжелательность. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — сказал политик.

Москва соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, если Киев продолжит нарушать договоренности, то Россия оставляет себе право не соблюдать их.

Трамп в своей предвыборной кампании обещал «за сутки» прекратить украинский конфликт. С его приходом к власти сроки начали сдвигаться, а потом республиканец заявил, что «не назвал дату» урегулирования кризиса.

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Зеленский назвал условие для прямых переговоров с РФ
Зеленский: Киев готов говорить с представителями РФ, но не с Путиным
28 марта 2025, 21:31

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киевский режим готов к прямым переговорам с российскими представителями, но не с Владимиром Путиным. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.
«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним [с Путиным], а с кем-то, кто бы представлял Россию», — сказал политик.
Зеленский добавил, он считает, что в РФ якобы есть те, с кем Киев мог бы говорить, если те люди представляют, как можно прекратить конфликт.

Накануне Зеленский сделал совершенно противоположное заявление, сказав, что не боится «никакого формата переговоров». Глава киевского режима известен своими противоречивыми заявлениями. Когда-то он говорил, что готов к миру, затем поменял риторику, заявив, что «ВСУ должны добиться победы на поле боя».

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Зеленский заявил, что договорился с ЕС по разведданным
Зеленский: ЕС расширит доступ Киева к разведданным
28 марта 2025, 21:14

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз расширит доступ Киева к разведданным: спутникам и технологиям Европы. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге, посвященном итогам встречи «коалиции желающих», накануне в четверг, 27 марта.
«Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег», — сказал глава киевского режима в новостном телемарафоне Украины.

Владимир Зеленский продолжает требовать помощи от своих западных и европейских союзников. Вместе с тем он не признал долг перед Вашингтоном, заявив, что «это не кредит». Кроме того, в России предположили, что ждет украинского политика, если он одобрит соглашение по редкоземельным металлам.

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