«Ключевая точка»: политолог раскрыл, что Трампу нужно в Крыму

Президент США Дональд Трамп видит Крым не просто как туристический регион и возможный второй Лас-Вегас, а как ключевую точку для перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, в этой идее заметен характерный для американского лидера прагматизм.