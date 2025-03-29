Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп видит Крым не просто как туристический регион и возможный второй Лас-Вегас, а как ключевую точку для перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, в этой идее заметен характерный для американского лидера прагматизм.
«Дональд Трамп, человек с уникальным чутьем на сильные сделки и стратегические территории, наверняка осознает потенциал Крыма не только как курортной жемчужины, но и как площадки для перезапуска глобального диалога с Россией. Его взгляд на полуостров не ограничивается экономическими категориями», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем бывший украинский премьер, глава «Комитета спасения Украины» Николай Азаров отреагировал на обновленный проект сделки между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым. В разговоре с «Газетой.Ru» политик отметил, что сделка превратилась в типичное колониальное соглашение, где вся власть переходит в руки США. По его мнению, в отношениях равных и реально существующих государств таких договоров быть не должно.
«Основной тезис, который администрация США выдвигает — Украина должна компенсировать затраты, которые понесли американцы. <…> В любом случае, вина за это лежит на предыдущей американской администрации и нынешней администрации киевского режима», — поделился Азаров.Читайте также:
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