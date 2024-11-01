Стало известно, что ВС РФ нанесли удар по производству БПЛА в Одессе

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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по производству БПЛА в Одессе. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
Ранее стало известно, что Зеленский отвлекает внимание от проблем на Украине выдумками о солдатах КНДР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный», — поделился Лебедев.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
Ранее стало известно, что Зеленский отвлекает внимание от проблем на Украине выдумками о солдатах КНДР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА
Дарья Осипова