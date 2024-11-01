Стало известно, что ВС РФ нанесли удар по производству БПЛА в Одессе

В зоне СВО продолжаются интенсивные боевые действия: российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям. Значительные успехи были достигнуты в районах Курахово, Запорожья и Покровска, где ВС РФ укрепляют свои позиции и атакуют опорные пункты ВСУ. Об обстановке в Курской области и на других участках фронта расскажет «Радио 1».