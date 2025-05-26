Боец СВО защитил девушек от пристававших к ним мигрантов

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В Ярославле участник специальной военной операции (СВО) заметил, что мигранты настойчиво проявляли знаки внимания к молоденьким девушкам. Мужчина решил вмешаться в ситуацию. Видео, которое записал боец СВО, опубликовал телеграм-канал «Русская Община ZOV».
На ролике мужчина спрашивает у мигрантов, не смущает ли то, что девушки слишком юны. Затем он обращает внимание на сбритые усы одного из них и спрашивает, не является ли тот сторонником радикальных идей. После этого участник СВО попросил мигрантов показать документы. Иностранцы согласились предъявить бумаги лишь тогда, когда мужчина пригрозил им полицией.
Ранее в подмосковной Балашихе мигранты напали на получившего ранение участника специальной военной операции.
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Анастасия Чубина