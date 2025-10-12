Стала известна судьба попросившихся в плен украинских солдат

12 октября 2025, 11:50

Дроны ВСУ уничтожили группу украинских солдат за попытку сдаться в плен ВС РФ

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Беспилотники ВСУ ликвидировали группу украинских военных при попытке сдаться в плен ВС РФ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.