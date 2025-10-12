Стала известна судьба попросившихся в плен украинских солдат
Беспилотники ВСУ ликвидировали группу украинских военных при попытке сдаться в плен ВС РФ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, солдаты долгое время находились без еды и воды, а также без поддержки командования. Когда они хотели сложить оружие, сослуживцы атаковали их дронами, которых, как говорится в материале, в небе было много. Жертвами налета БПЛА стали по меньшей мере шесть боевиков.
Информация о том, что группа украинских военных собирается сдаться в плен ВС РФ в Харьковской области, появилась утром 12 октября. Помимо провизии, командование отказало своим же солдатам в рациях и портативных зарядках. Причиной стало то, что они не пошли на штурм, предполагают журналисты.
