ВСУ пытались атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области
Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать позиции спецподразделения «Ахмат» в районе села Алексеевка в Сумской области.
Об этом в субботу, 11 октября, сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, противник, вероятно, рассчитывал, что ночью наши бойцы не будут начеку, и можно спокойно подойти к российским позициям. Планам украинских сил помешали аэроразведка и воздушное патрулирование: по военнослужащим сработал гексакоптер, отметил Кадыров.
Ранее, в середине сентября, Кадыров заявлял о продвижении бойцов в районе Малой Токмачки, отметив, что операция проводилась в соответствии с заранее разработанным планом.
