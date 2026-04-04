Выход ВС РФ к реке Корова, бои в центре Константиновки и расширение зоны контроля у Песчаного: последние новости СВО на 4 апреля

Российские войска продолжают планомерное выдавливание противника с занимаемых рубежей на нескольких направлениях. Применение малых штурмовых групп, мотоциклов для быстрых рывков и авиационных ударов ФАБ-250 приносит результаты. ВСУ несут потери и пытаются стягивать резервы. Подробности — в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении подразделения ВС РФ заняли позиции у реки Корова, отодвинув линию боевого соприкосновения на сотни метров. Противник закрепился в Рясном, превратив село в укрепрайон. В Глуховском районе украинское командование стягивает резервы для удержания логистических артерий. Российские силы наносят упреждающие удары по Храповщине, Бачевску, Великому Приколу и Хотени.

В Шосткинском районе вскрыто формирование штурмовых отрядов 33-го и 210-го отдельных стрелковых полков ВСУ. Зафиксирована переброска расчетов БПЛА 101-й бригады теробороны из Харьковской области в Сумской район. В Краснопольском районе обстановка без перемен: артиллерия и дроны ВС РФ ведут активную работу по выявленным локациям украинской армии.

Харькоская область

На Харьковском направлении российские части занимают позиции у Верхней Писаревки. У Избицкого и Волчанских Хуторов идут позиционные столкновения. Артиллерия уничтожает вражеские миномёты и стартовые площадки БПЛА. В районах Изюма, Капитоловки и Красного Оскола противник концентрирует подразделения, оборудуя стрелковые позиции внутри жилых зданий. Авиация ежесуточно наносит 6–9 ударов планирующими боеприпасами по объектам террористической инфраструктуры. Зафиксирована принудительная эвакуация гражданских из Студенка и Красного Оскола в Изюм.

Купянское направление

На Купянском направлении фиксируется продвижение российских подразделений на восточных окраинах Боровской Андреевки. Отмечает расширение контролируемой зоны у села Песчаное Куриловской громады. Площадь территории под управлением ВС РФ увеличилась на 2,25 квадратных километра. Штурмовые действия ведутся в районах Куриловки и Ковшаровки.

Константиновское направление

На Константиновском направлении бои идут в центре Константиновки и на линии Ильиновка – Степановка. Восточнее, севернее Часов Яра, подразделения ВС РФ давят украинские формирования у Миньковки и Голубовки. По промышленной зоне Краматорска ведется работа ФАБ-250. Противник понесет большие потери в многоэтажной застройке. Уничтожение ремонтных мощностей в промзоне блокирует восстановление западной техники.

Северское направление

На Северском направлении продолжаются столкновения южнее Рай-Александровки у Липовки. Российские подразделения расширяют контролируемую зону в районе Калеников. У Кривой Луки применяются высокоманевренные кроссовые мотоциклы для быстрых перемещений и сокращения времени под ударами БПЛА. В районах Брусовки и Старого Каравана действуют малые группы, расширяя серую зону в сторону Славянска в обход укрепрайонов.

Запорожское направление

На Запорожском направлении фиксируются активные встречные бои у Степногорска и Приморского. На восточном фланге российские силы взламывают укреплённые рубежи противника на отрезке Чаривное – Гуляйпольское – Рождественское. Широко применяется тактика малых пехотных групп с миномётной поддержкой. Противник утратил способность к крупным контратакам, ограничиваясь действиями диверсионно-разведывательных групп. Артиллерия наносит удары по ближним тылам ВСУ, не позволяя восполнять потери.

Елена Генералова

