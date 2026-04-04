Выход ВС РФ к реке Корова, бои в центре Константиновки и расширение зоны контроля у Песчаного: последние новости СВО на 4 апреля
Российские войска продолжают планомерное выдавливание противника с занимаемых рубежей на нескольких направлениях. Применение малых штурмовых групп, мотоциклов для быстрых рывков и авиационных ударов ФАБ-250 приносит результаты. ВСУ несут потери и пытаются стягивать резервы. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения ВС РФ заняли позиции у реки Корова, отодвинув линию боевого соприкосновения на сотни метров. Противник закрепился в Рясном, превратив село в укрепрайон. В Глуховском районе украинское командование стягивает резервы для удержания логистических артерий. Российские силы наносят упреждающие удары по Храповщине, Бачевску, Великому Приколу и Хотени.
В Шосткинском районе вскрыто формирование штурмовых отрядов 33-го и 210-го отдельных стрелковых полков ВСУ. Зафиксирована переброска расчетов БПЛА 101-й бригады теробороны из Харьковской области в Сумской район. В Краснопольском районе обстановка без перемен: артиллерия и дроны ВС РФ ведут активную работу по выявленным локациям украинской армии.
Харькоская областьНа Харьковском направлении российские части занимают позиции у Верхней Писаревки. У Избицкого и Волчанских Хуторов идут позиционные столкновения. Артиллерия уничтожает вражеские миномёты и стартовые площадки БПЛА. В районах Изюма, Капитоловки и Красного Оскола противник концентрирует подразделения, оборудуя стрелковые позиции внутри жилых зданий. Авиация ежесуточно наносит 6–9 ударов планирующими боеприпасами по объектам террористической инфраструктуры. Зафиксирована принудительная эвакуация гражданских из Студенка и Красного Оскола в Изюм.
Купянское направлениеНа Купянском направлении фиксируется продвижение российских подразделений на восточных окраинах Боровской Андреевки. Отмечает расширение контролируемой зоны у села Песчаное Куриловской громады. Площадь территории под управлением ВС РФ увеличилась на 2,25 квадратных километра. Штурмовые действия ведутся в районах Куриловки и Ковшаровки.
Над регионами РФ за ночь сбили 85 украинских БПЛА