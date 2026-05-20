20 мая 2026, 12:47

В России закрыли киностудию «Вайсберг пикчерз», где Зеленский был совладельцем

В России ликвидировали скандально известную киностудию «Вайсберг пикчерз», совладельцем которой ранее был Владимир Зеленский. Компания прекратила существование из-за нулевых доходов и провалов в прокате, пишет Mash.





ООО «Вайсберг пикчерс» работало на российском рынке с 2012 года и специализировалось на треш-комедиях — таких как «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка лёгкого поведения». 75% студии принадлежало кипрскому офшору Green Family Ltd, где совладельцами значились Зеленский и продюсер «Квартала 95» Тимур Миндич. Оставшиеся 25% находились у режиссёра Марюса Вайсберга.



В 2019 году на тот момент украинский президент и Миндич вышли из бизнеса, передав долю Вайсбергу, который стал единственным владельцем. Однако дела студии пошли под откос — доходы обнулились, чистые активы компании сократились до десяти тысяч рублей, а новые фильмы проваливались в прокате.



Драма «Вниз» (2025) собрала лишь 47,28 млн рублей, не достигнув планки в 50 млн. Комедия «Бабушка лёгкого поведения – 2» при бюджете около 90 млн рублей заработала 130 млн, но с учётом расходов прибыли не принесла. Картина «Уволить Жору», вышедшая в феврале 2026 года, рухнула на второй неделе на 70% после старта в 63 млн рублей. В итоге налоговая служба инициировала ликвидацию ООО.



Сам Марюс Вайсберг в комментарии СМИ заявил, что компания была лишней и не работала, поэтому её закрыли. Сейчас основная студия режиссёра называется «Вайс филмс».



До избрания президентом Украины Владимир Зеленский был актёром и шоуменом. В фильмах студии Вайсберга он сыграл Гитлера в комедии «Гитлер капут!» и Наполеона в «Ржевском против Наполеона». Полномочия главаря киевского режима истекли 20 мая 2024 года.



