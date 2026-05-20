«Столкнулись с реальностью»: Политолог заявил о выходе Европы из иллюзий по конфликту с РФ

20 мая 2026, 10:45

Политолог Расмуссен: Европа выходит из иллюзий по конфликту с Россией

Фото: iStock/ffikretow

Лидеры Европы начали постепенно отходить от курса на продолжение конфликта с Россией из-за падения рейтингов, давления оппозиции и ухудшения экономической ситуации. Так считает подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.





Напомним, 18 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Берлине о готовности Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишут argumenti.ru.





«Сначала должны быть прекращены боевые действия. Это условие для того, чтобы переговоры вообще могли состояться», — приводит издание слова Мерца.

«Возможно, они сталкиваются с реальностью. Возможно, они выходят из своих иллюзий», — отметил Расмуссен.