«Столкнулись с реальностью»: Политолог заявил о выходе Европы из иллюзий по конфликту с РФ
Лидеры Европы начали постепенно отходить от курса на продолжение конфликта с Россией из-за падения рейтингов, давления оппозиции и ухудшения экономической ситуации. Так считает подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.
Напомним, 18 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Берлине о готовности Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишут argumenti.ru.
«Сначала должны быть прекращены боевые действия. Это условие для того, чтобы переговоры вообще могли состояться», — приводит издание слова Мерца.
Он также добавил, что на данный момент конкретных переговоров с Россией не планируется, обсуждения пока проводятся на уровне ЕС и в формате E3 (Великобритания, Германия, Франция).
В разговоре с «Известиями» Расмуссен подчеркнул, что в европейских странах растет недовольство действиями властей. При этом антивоенные партии и силы, выступающие за диалог с Москвой, усиливают свои позиции.
«Возможно, они сталкиваются с реальностью. Возможно, они выходят из своих иллюзий», — отметил Расмуссен.
Он уверен, что заявления Мерца направлены на спасение падающего рейтинга на фоне потери поддержки населения из-за экономических проблем, сокращения социальных льгот и истощения запасов вооружений.
При этом Расмуссен выразил сомнение, что смена риторики европейских лидеров изменит ситуацию. Европа хоть и пытается подключиться к переговорам по Украине, однако «настоящими игроками» в этом вопросе продолжают оставаться США, заключил политолог.