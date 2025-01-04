Стала известна цель атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области

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Целью сегодняшних неоднократных атак украинских беспилотников в Ленинградской области мог быть морской порт в Усть-Луге. Такое предположение высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом издания aif.ru. По словам эксперта, украинские военные стараются наносить удары вглубь России по объектам, которые могут оказывать влияние на ход специальной военной операции. К таким целям относятся объекты, связанные с энергетикой, нефтегазовой отраслью, военной и транспортной инфраструктуры.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью и утром в регионе было сбито рекордное количество украинских дронов — четыре. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково дважды вводились ограничения на приём выпуск самолётов.
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«Не исключено, что ВСУ пытались нанести удар по терминалу в морском порту, но им этого не удалось», — заключил собеседник издания.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью и утром в регионе было сбито рекордное количество украинских дронов — четыре. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково дважды вводились ограничения на приём выпуск самолётов.
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Александр Бойцов