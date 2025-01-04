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Стала известна цель атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области

Целью атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области мог быть морской порт в Усть-Луге
Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Целью сегодняшних неоднократных атак украинских беспилотников в Ленинградской области мог быть морской порт в Усть-Луге. Такое предположение высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом издания aif.ru. По словам эксперта, украинские военные стараются наносить удары вглубь России по объектам, которые могут оказывать влияние на ход специальной военной операции. К таким целям относятся объекты, связанные с энергетикой, нефтегазовой отраслью, военной и транспортной инфраструктуры.

«Не исключено, что ВСУ пытались нанести удар по терминалу в морском порту, но им этого не удалось», — заключил собеседник издания.



Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью и утром в регионе было сбито рекордное количество украинских дронов — четыре. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково дважды вводились ограничения на приём выпуск самолётов.

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#операции
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#удар
#ленинградская область
В Воронеже украинский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом
04 января 2025, 15:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Дрон ВСУ атаковал жилое здание в Воронеже. Беспилотник влетел в окно квартиры, расположенной на девятом этаже двенадцатиэтажного дома на Иркутской улице.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza. В момент атаки дома находился хозяин жилища, 78-летний Николай М. По счастливому стечению обстоятельств он не пострадал. Стены и перекрытия в квартире оказались прочными, а он в момент взрыва находился в другой комнате. Сейчас на месте работают сотрудник оперативных служб.

Губернатор города Александр Гусев в телеграм-канале сообщил, что в Воронеже и его пригороде сбито как минимум пять украинских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами различные регионы России. Системы ПВО уничтожают большинство БПЛА противника.

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#губернатор
#бпла
#регионы
#дома
#всу
#пво
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Боец СВО после схватки с солдатом ВСУ забрал у него рацию и подслушал переговоры
04 января 2025, 15:30

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Боец СВО из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, который в рукопашном бою одолел украинского военного, после схватки завладел его рацией и прослушал переговоры ВСУ. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.
Военный 39-й бригады ВС РФ, прослушав переговоры, узнал, что за раненым украинским бойцом выслали шесть человек. Командиры ВСУ знали, где он находится и что получил ранение в бою с российским военным.

Также боец подчеркнул, что у украинских войск очень много беспилотников.

По словам Григорьева, он находился в укрытии в подвале. Боевики ВСУ пытались выкурить его оттуда в течение порядка четырёх часов, но безуспешно. А в пять часов утра ему удалось самостоятельно выбраться оттуда и покинуть занятую ВСУ территорию.

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#переговоры
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ВСУ нанесли массированный удар по Горловке снарядами с кассетными боеприпасами
04 января 2025, 15:23

Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население Горловки в ДНР. Несмотря на то, что линия фронта постепенно отодвигается от города, практически ежедневно люди страдают от обстрелов из тяжёлого вооружения и сбросов боеприпасов с беспилотников.
Сегодня ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами по жилмассиву «Комсомолец» Никитовского района города, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По последним данным, в результате обстрела ранения получили десять мирных жителей. Ещё трое пострадал после взрывов боеприпасов, сброшенных с БПЛА.

Повреждены несколько жилых домов, также зафиксировано прямое попадание снаряда в городской Дом культуры. На улицах жилого массива «Комсомолец» обнаружены украинские суббоеприпасы типа «колокольчик». На окраине Горловки украинский дрон целенаправленно сбросил боеприпас на гражданский автомобиль.

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#дом культуры
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#всу
#удар
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе
04 января 2025, 14:35

Фото: iStock/bartoshd

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Воздушная тревога в крымском городе была объявлена в 13:24 мск.

В связи с объявлением тревоги была остановлена работа общественного транспорта, включая морские суда.

Ранее в этот день в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе написали о перекрытии Крымского моста.

Кроме того, за минувшие сутки четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Дроны ликвидировали в помощью средств ПВО и РЭБ, а также стрелковым оружием, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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#вс рф
#пво
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ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке
04 января 2025, 14:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

Логистика ВСУ в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически полностью заблокирована. Об этом пишет ТАСС.
В силовых структурах отметили, что населённый пункт практически блокирован. Российские войска перерезали все дороги и второстепенные логистические пути украинских войск.

Также уточняется, что ВС Украины продолжают предпринимать попытки удерживания обороны населённого пункта. При этом у них нет возможности для пополнения собственных сил и боевых комплектов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска сбили восемь ракет ATACMS и 72 украинских беспилотников.

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#дороги
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Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы
04 января 2025, 14:16

Фото: istockphoto/MikeMareen

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают получать бракованные мины и другие боеприпасы, несмотря на разразившийся недавно скандал по этому поводу. Об этом заявил украинский журналист, бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.
В разговоре с изданием «Страна.ua» он привёл слова министра стратегической промышленности Украины, который сообщил, что предприятия, подотчётные его ведомству, выпустили и отправили в войска лишь одну партию бракованных мин, которые уже заменили, уладив ситуацию.

«Это наглая ложь!» — заявил журналист.

По его словам, бойцы миномётных батарей в составе 151-й, 155-й и 59-й продолжают в массовом порядке тысячами получать от заводов министерства стратегической промышленности бракованные мины. Их никто не забирает и не меняет, производство и поставка брака в войска продолжается, заключил Бутусов.

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МО: За сутки ВС РФ сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ
04 января 2025, 13:55

Фото: istockphoto/aapsky

Российские дежурные силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Кроме того, были уничтожены либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы 72 украинских беспилотника.
Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за ночь силы ПВО обезвредили 16 дронов ВСУ самолётного типа над пятью российскими регионами — Брянской, Смоленской, Псковской, Курской и Ленинградской областями. В Санкт-Петербурге из-за угрозы атак БПЛА дважды вводились ограничения в работу аэропорта Пулково.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено свыше 39,2 тысячи украинских беспилотников, 651 самолёт, 283 вертолёта, 590 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 20,2 тысячи танков и других бронированных машин.

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#ночь
#бпла
#ограничения
#операции
#всу
#рф
#пво
#служба
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«Боюсь ходить по Украине»: пленный боец ВСУ отказался от обмена ради жизни в России
Пленный боец ВСУ и ветеран АТО Жигалкин выразил желание остаться в России
04 января 2025, 13:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный боец ВСУ и ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин отказался от обмена, чтобы остаться в России. Об этом сообщает ТАСС.
Военный признался, что хочет остаться в России, поскольку боится ходить по Украине. В настоящее время для рядовых украинцев представляют угрозу не только сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), как это было ранее, но и полицейские.

Ранее украинский военнопленный Виталий Михаленко рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с аутизмом, который даже не мог разговаривать. При этом военкомы написали, что он полностью здоров и годен к службе.

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#военные
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#полицейские
#военком
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Алаудинов вручил «корейцу Диме» награду от Минобороны России
Алаудинов вручил бойцам «Ахмата» награды Минобороны РФ
04 января 2025, 13:10

Апти Алаудинов (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в начале января 2025 года вручил бойцам подразделения госнаграды от Минобороны России. Генерал подчеркнул, что бойцы спецназа были награждены знаками отличия за доблестную службу на тяжёлых участках, включая Курское направление.
В числе наград, которые получили бойцы «Ахмата», – Орден Мужества, медаль «За Отвагу» и Георгиевский крест, отмечает издание NEWS.ru, корреспондент которого присутствовал на церемонии награждения.

Алаудинов в обращении к военным подчеркнул, что 2024 год выдался очень сложным, поскольку приходилось сражаться на тяжёлых участках фронта. Каждый боец отличился мужеством, героизмом и огромным достоинством, за что был награждён государственной наградой.

Отмечается, что среди награждённых был боец Дмитрий Пак с позывным «кореец Дима», которого СМИ Украины пытались выдать за представителя Северной Кореи, якобы прибывшего в зону СВО для участия в боевых действиях. Его наградили Георгиевским крестом.

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#военные
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#сво
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