Стала известна цель одного из сбитых украинских дронов

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Ночью и ранним утром 9 марта силами противовоздушной обороны было сбито большое количество беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону российских регионов. Один из украинских дронов должен был нанести удар по Новолипецкому металлургическому комбинату.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о том, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских БПЛА. Один дрон был сбит над территорией Белгородской области, два — над Курской областью, ещё три — над Волгоградской областью. Самой массированной атаке подверглась Ростовская область, где с помощью ракет и средств радиоэлектронной борьбы был перехвачен 41 дрон ВСУ.
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Александр Бойцов