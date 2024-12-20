WP: ЕС не хочет вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО

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Европейские союзники всерьёз обсуждают возможную отправку на Украину военных контингентов в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Но не под флагом НАТО.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Как отмечается в публикации, объединение миротворческих сил под флагом Североатлантического альянса потребовало бы согласия всех членов блока и стало бы неприемлемым вариантом для России. Авторы статьи отмечают, что переговоры на данную тему носят самый предварительный характер, так как прекращение огня сейчас кажется очень отдалённой перспективой.
Такую идею выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Она вызвала интерес Великобритании, а также стран Скандинавии и Прибалтики. Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность размещения войск на Украине как вариант гарантий её безопасности до тех пор, пока не станут ясными перспективы страны по вступлению в НАТО, отмечают авторы материала.
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Александр Бойцов