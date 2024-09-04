Ответственность за удары по Львову и Полтаве должен понести глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Видите только была такая огромнейшая трагедия вчера, Полтава, перед этим же сколько всего плохих событий трагических и сегодня, получается, четвертое: Львов бахнуло так, <…> как никогда. <…> Зеленский виноват, его клика виновата, что это все привело к этому», — сказал аналитик.Он подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать в Курской области захлебнулась, а в зоне боевых действий нет хороших вестей.
«Трагические события они просто пошли как из ящика Пандоры, Зеленский его открыл», — заключил Соскин.
Ранее один из украинских экспертов высказал мнение, что ВС РФ ударили в Полтаве по узким специалистам ВСУ в сфере радиоэлектронной борьбы.
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Никита Кротов