Зеленского раскритиковали после ударов по Львову и Полтаве

Если США разместят на территории ФРГ ракеты, что они и планируют сделать в 2026 году, это может вызвать риск ядерной войны на европейской территории. Такое заявление в своей статье для немецкого издания Berliner Zeitung сделал экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.