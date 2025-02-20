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Атака Киева на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), жизненно важный для Казахстана, больше напоминает истерику, чем логику. Об этом заявил казахстанский политик, энергетик и экономист Петр Своик. По его словам, Зеленский готов любыми методами обострить ситуацию, чтобы удержаться у власти, и не думает, что наносит ущерб американским компаниям-нефтедобытчикам и нейтральному Казахстану.
«В поступках Украины больше истерики, чем логики, а если логика там и есть, то это логика продолжения войны любой ценой», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что Россия не рассматривала нефтеперекачивающие станции КТК как возможный объект нападения, поскольку это международная инфраструктура, сообщают argumenti.ru. Он указал, что российская сторона осуществляет лишь транзит ресурса, получая за это совсем небольшие деньги, в то время как сама нефть принадлежит американским и европейским компаниям.
«Невозможно быстро восстановить этот объект. <…> В связи с тем, что там присутствует западное оборудование, и западное оборудование и пострадало», — объяснил президент.Читайте также:
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