Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ

ВС РФ продолжают активно наступать на ключевых направлениях, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское. Они используют беспилотники, артиллерию и авиацию для подавления позиций Вооружённых сил Украины. После освобождения населённого пункта Свердликово российские войска развивают наступление сразу в двух направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».