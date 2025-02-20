Раскрыто, почему Трамп накинулся на Зеленского

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, так как позиция Киева мешает нормализации российско-американских отношений. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, США либо полностью лишат Украину поддержки, либо сильно ее сократят, потому что им нужно выйти из конфликта и заняться другими делами.
«Сейчас позиция Зеленского и Украины является проблемой для нормализации российско-американских отношений. Плюс — это проблема для мирного урегулирования и послевоенного устройства Украины. <…> Зеленскому мир в своей стране не нужен. Он человек войны и должен существовать в условиях военного конфликта. Поэтому его позиция и его любимых европейских доноров является проблемой для Трампа», — пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».В свою очередь политолог Сергей Марков оценил решение восстановить посольства в Москве и Вашингтоне, принятое на переговорах РФ и США в Эр-Рияде. В разговоре с «Вечерней Москвой» аналитик отметил, что это указывает на очень положительную динамику двустороннего налаживания отношений. Всех причастных к переговорам дипломатов он призвал поздравить с первыми успехами.
«Можно сказать, что это победа России, а можно сказать, что это возвращение американцев к ресурсам. Но это же еще дает возможность для разрешения украинского кризиса. Потому что украинский кризис может быть разрешен только на основе дипломатической работы. А восстановление посольств — это как раз и есть дипломатическая работа», — поделился политолог.Читайте также:
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