Ожесточённые боестолкновения под Покровском, давление ВС РФ на позиции ВСУ под Угледаром: последние новости СВО на 8 июня
Российские войска продолжают активное наступление по ключевым направлениям фронта. Основные бои идут на Угледарском, Покровском и Торецком направлениях. В то же время ВС РФ активно расширяет буферную зону в Сумской области, тесня противника вглубь территории Украины. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Украинские военные не оставляют попыток прорваться к границе РФ. Так, за минувшие сутки украинские штурмовики из Искрисковщины пытались просочиться в поселок Тёткино. После того как российские артиллеристы и операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли удар, противник поспешно отступил в противоположном направлении.
В посёлке Новый Путь также была предпринята попытка прорыва. В результате действий ВС РФ большая часть живой силы противника была уничтожена. Несколько вражеских штурмовиков отступили в Павловку.
Сумское направление
ВС РФ продолжают освобождать от противника лесные территории, прилегающие к границе. В частности, продолжаются бои за населённые пункты Юнаковка и Яблоновка. Российские мотострелковые бригады вытеснили ВСУ с нескольких огневых точек, которые были расположены в жилых домах Новониколаевки. В ходе операции по зачистке территории в пределах населённого пункта и его окрестностей российские военные продвинулись более чем на 700 метров.
За минувшие сутки российские военные освободили от противника четыре здания в Волчанске. Кроме того, отмечается продвижение на расстояние более 160 метров в направлении Волчанских Хуторов.
Покровское направление
В районе Покровска продолжаются боевые действия вдоль линии Орехово — Троицкое. Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в Новосергеевке, укрепляя свои позиции.
В ходе боевых действий в этом районе была разрушена одна из крупнейших в Европе угольных обогатительных фабрик Свято-Варваринская, расположенная между сёлами Удачное и Котлино. Этот район остаётся местом ожесточённых боестолкновений, где российские силы стремятся расширить зону контроля.
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Торецкое направление
ВС РФ продолжают наступление в направлении Мирного и Шевченко Первого. В районе Яблоновки российские военные продвигаются по дороге, ведущей в Константиновку, а в самом селе бои приближаются к центральной его части. В окрестностях Дылеевки и на Динамитном ставке севернее Торецка штурмовые группы заняли новые позиции, усиливая давление на оборонительные рубежи ВСУ.
Угледарское направление
ВС РФ продолжают продвижение в западном направлении от Новополя, успешно отражая контратаки противника в районе Вольного Поля. В районе Фёдоровки и Весёлого продолжаются интенсивные боестолкновения.
В южной части населённого пункта Комар российские военные заняли позиции в городской застройке и продвигаются вглубь посёлка, тесня позиции ВСУ. На северо-западе от Отрадного противник осуществляет безуспешные попытки контратак. На севере фронта продолжаются бои в восточной части Алексеевки, где российские войска постепенно вытесняют противника из населённого пункта.