08 июня 2025, 08:56

Фото: Istock/ McKlin

Российские войска продолжают активное наступление по ключевым направлениям фронта. Основные бои идут на Угледарском, Покровском и Торецком направлениях. В то же время ВС РФ активно расширяет буферную зону в Сумской области, тесня противника вглубь территории Украины. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Покровское направление Торецкое направление Угледарское направление ​

Курская область

Сумское направление

Покровское направление

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Торецкое направление

Угледарское направление