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Стали известны планы Трампа по переброске войск из Германии в Восточную Европу

The Telegraph: Трамп рассматривает возможность переброски войск из ФРГ в Венгрию
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Администрация США рассматривает возможность передислокации части американских войск из Германии в Венгрию. Эту информацию передает The Telegraph, ссылаясь на анонимный источник.
По данным газеты, инициатива связана с недовольством президента Дональда Трампа вкладом европейских стран в оборону, а также их ролью в эскалации международных конфликтов. Страны ЕС «толкают мир на порог войны».

«Трампа злит, что они (европейцы), похоже, выступают за войну», — пишет The Telegraph.
В настоящее время за пределами США размещены около 160 тысяч военнослужащих, большинство из которых базируются на немецкой территории. Венгрию рассматривают как наиболее подходящее место для переброса части войск из-за позиции президента страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что конкретных решений пока не принято, но Вашингтон изучает варианты переброски сил для более эффективного противодействия угрозам.

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Стало известно, когда на Украине пройдут выборы
Политолог Неменский: выборы на Украине пройдут после остановки огня
08 марта 2025, 00:04

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сначала добиться прекращения огня в зоне боевых действий, затем провести президентские выборы, а после новый украинский лидер подпишет мирное соглашение с Россией. Об этом заявил ведущий эксперт российского института стратегических исследований Олег Неменский, комментируя заявления бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-президента Украины Петра Порошенко* об их контактах с командой Трампа.
«Поэтому в этих контактах нет ничего необычного. Да, они надеются либо сместить Зеленского, либо настоять на том, чтобы он принял их условия, а соответственно, уже начинают подготовку к будущим выборам и проводят работу со всеми, кто на них может выступить», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал, могут ли США действительно снять санкции с России и как это отразится на жизни россиян. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что санкции — это ситуативное оружие, которое могут как использовать, так и на время откладывать. По его словам, сейчас против РФ действует 24 тысячи ограничений, однако страна выдержала и смогла продолжать развивать экономику.
«У нас бизнес заполнен в ниши, начал собственные разработки: научные, технологические, промышленные. А американцы ищут, где снять санкции, чтобы это было выгодно для них. Мы должны точно так же смотреть, выгодно нам снятие этих санкций или невыгодно. Пускать нам эти западные компании в Россию назад или не пускать», — поделился политолог.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Россиянину в Германии дали пожизненный срок за убийство двух украинцев
Россиянина в ФРГ приговорили к пожизненному сроку за убийство двух бойцов ВСУ
07 марта 2025, 23:48

Фото: iStock/simpson33

Окружной суд Мюнхена II вынес пожизненный приговор 58-летнему гражданину России за убийство двух украинских военнослужащих в Баварии. По данным Der Spiegel, преступление произошло в апреле 2023 года в городе Мурнау-ам-Штаффельзе.
После совместного распития алкоголя жертвами и осужденным, спор о ситуации на Украине перерос в нападение с ножом. Убитыми оказались 36-летний и 23-летний бойцы ВСУ, проходившие реабилитацию в Германии. Судья исключил возможность досрочного освобождения после 15 лет в тюрьме, признав вину подсудимого особо тяжкой.

Обвиняемый ранее признал факт убийства в нетрезвом состоянии и раскаялся. Его агрессивная реакция стала результатом оскорблений со стороны украинских собутыльников.

Ранее сообщалось, что поздним вечером 7 марта российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря.

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Над несколькими регионами РФ уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа
07 марта 2025, 23:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над территорией Краснодарского края — 21 единица, за ней следуют Брянская область (9), Ростовская (4), Белгородская (2), Курская (1). Также 6 беспилотников были устранены над акваторией Азовского моря.

Уничтожение дронов ВСУ проводилось с 20:15 до 22:45 по московскому времени в рамках отражения украинских атак.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся.

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В аэропортах Волгограда и Саратова временно ввели план «Ковер»
Росавиация: в аэропорту Волгограда и Саратова ввели ограничения для полетов
07 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/Sitikka

В аэропортах Волгограда и Саратова временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения введены в 21:54 по московскому времени в аэропорту Волгограда (Гумрак; код ИКАО: URWW) и в 22:30 в аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG) для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что власти курского региона оказывают помощь следователям по делу о качестве оборонительных сооружений под названием «зубы дракона».

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Власти помогут следствию по делу о «зубах дракона» — Хинштейн
07 марта 2025, 22:54

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Власти курского региона оказывают помощь следователям по делу о качестве оборонительных сооружений под названием «зубы дракона». Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив — заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», — говорится в сообщении.
Чиновник резюмировал, что власти с силовиками не могут быть снисходительными к коррупции, особенно, когда идет речь об обороне региона.

В пятницу, 7 марта, сообщалось, что в Курской области открыли уголовное дело по итогам проверки качества установленных в приграничье бетонных пирамид под названием «зубы дракона».

Работы по установке ограждений заказывала Корпорация развития Курской области, которая проходит ответчиком по 13 гражданским делам в региональном арбитраже.

Ранее сообщалось о зачистке Курской области.

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