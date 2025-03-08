Стали известны планы Трампа по переброске войск из Германии в Восточную Европу

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Администрация США рассматривает возможность передислокации части американских войск из Германии в Венгрию. Эту информацию передает The Telegraph, ссылаясь на анонимный источник.
По данным газеты, инициатива связана с недовольством президента Дональда Трампа вкладом европейских стран в оборону, а также их ролью в эскалации международных конфликтов. Страны ЕС «толкают мир на порог войны».
Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что конкретных решений пока не принято, но Вашингтон изучает варианты переброски сил для более эффективного противодействия угрозам.
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«Трампа злит, что они (европейцы), похоже, выступают за войну», — пишет The Telegraph.В настоящее время за пределами США размещены около 160 тысяч военнослужащих, большинство из которых базируются на немецкой территории. Венгрию рассматривают как наиболее подходящее место для переброса части войск из-за позиции президента страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.
Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что конкретных решений пока не принято, но Вашингтон изучает варианты переброски сил для более эффективного противодействия угрозам.
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Мария Моисеева