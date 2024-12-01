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Ключевые сражения за Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) происходит в селе Старые Терны. Подробности боев за город раскрыло украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что наступление на Старые Терны поставило под угрозу промышленную зону Курахово, которая в настоящее время находится под контролем украинской армии.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово.
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«С потерей этой промзоны падет, скорее всего, и весь город», – отмечается в сообщении.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово.
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Александр Климов