В российском регионе спасли девочку, которую уносило течением на оторвавшейся льдине
В Твери сотрудники МЧС России спасли девочку, которую уносило течением на оторвавшейся льдине по Волге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть вечером 18 марта от очевидцев, которые заметили ребенка. На место немедленно выехали спасатели МЧС и областной аварийно-спасательной службы. Сотрудники добрались до льдины на надувной лодке и переправили несовершеннолетнюю на берег. К счастью, в медицинской помощи девочка не нуждалась – каких-либо травм она не получила.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области следователи предъявили обвинение 58-летней жительнице Пошехонского округа, которая на протяжении двух лет истязала двух приёмных дочерей. Поводом для рукоприкладства служили любые мелочи или незначительные проступки детей.
