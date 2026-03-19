В российском регионе спасли девочку, которую уносило течением на оторвавшейся льдине

В Твери сотрудники МЧС спасли девочку, которую уносило течением на оторвавшейся льдине
Фото: канал в MAX «МЧС Тверской области»/@id6901066135_gos

В Твери сотрудники МЧС России спасли девочку, которую уносило течением на оторвавшейся льдине по Волге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть вечером 18 марта от очевидцев, которые заметили ребенка. На место немедленно выехали спасатели МЧС и областной аварийно-спасательной службы. Сотрудники добрались до льдины на надувной лодке и переправили несовершеннолетнюю на берег. К счастью, в медицинской помощи девочка не нуждалась – каких-либо травм она не получила.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области следователи предъявили обвинение 58-летней жительнице Пошехонского округа, которая на протяжении двух лет истязала двух приёмных дочерей. Поводом для рукоприкладства служили любые мелочи или незначительные проступки детей.

Мария Моисеева

