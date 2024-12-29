Гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»

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Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
Из «Вашингтона» шайбы забросили Эндрю Манджапане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд, Том Уилсон и сам Овечкин, забросивший шайбу на 57-й минуте.
Для 39-летнего капитана «Вашингтона» это был первый матч после восстановления от перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 игр. Несмотря на ограниченное время на льду — всего 14 минут, он нанес три броска в створ ворот и записал на свой счет 16-й гол сезона и 869-й в карьере НХЛ.
Кадры игры разместили в Telegram-канале SHOT.
Сейчас Овечкин находится всего в 25 шайбах от рекорда Уэйна Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.
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Для 39-летнего капитана «Вашингтона» это был первый матч после восстановления от перелома ноги, из-за которого он пропустил 16 игр. Несмотря на ограниченное время на льду — всего 14 минут, он нанес три броска в створ ворот и записал на свой счет 16-й гол сезона и 869-й в карьере НХЛ.
Кадры игры разместили в Telegram-канале SHOT.
Сейчас Овечкин находится всего в 25 шайбах от рекорда Уэйна Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.
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Мария Моисеева