Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности

Атакованный ВСУ дом в Белгороде (Фото: TG-канал В. Гладкова)
Украинские боевики атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде. Вражеский БПЛА залетел прямо в квартиру, где находились люди, и взорвался. Какой дрон ВСУ использовали для атаки на мирное население РФ и откуда его запустили, рассказывает редакция «Радио 1».
Атака на многоквартирный дом в Белгороде
Украинский дрон влетел внутрь квартиры примерно в 15:35. Внутри находилась семья с детьми. Пока родственники не могут выйти с ними на связь. Взрывной волной выбило окна, также сильно повредился фасад дома. На данный момент известно о повреждении 10 квартир на трех этажах дома.
Атакованный ВСУ дом находится в микрорайоне «Новая жизнь», который построили специально для семей молодых врачей и учителей.
Telegram-канал Mash пишет, что пострадали пять человек. Одному из них потребовалась госпитализация. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
Какое оружие ВСУ использовали для атаки
По предварительным данным, ВСУ для атаки на многоквартирный дом в Белгороде использовали испанский беспилотник Columba. Украинские боевики уже использовали эти дроны в ноябре 2023 года. Тогда все они были сбиты. Эксперты установили, что БПЛА несли на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг.
Откуда ВСУ запустили дрон
По данным Mash, ВСУ запустили беспилотник из Золочева Харьковской области. Расстояние оттуда до микрорайона «Новая жизнь» около 50 километров.
Гладков об атаке ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде
Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фотографии последствий атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде и прокомментировал ситуацию.
«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в результате удара в одном МКД загорелись три квартиры.
Видео атаки ВСУ на МКД в Белгороде
В Сеть попали кадры украинской атаки по жилому дому в Белгороде.
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