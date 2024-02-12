Стали известны подробности о последствиях работы системы ПВО в Белгородской области

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Из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области ночью 11 февраля в поселке Разумное есть повреждения. Об этом информирует губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В двух частных домовладениях повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден балкон», — заявил глава региона.Он также сообщил, что около посёлка Майский системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.
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