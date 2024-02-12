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Стали известны подробности о последствиях работы системы ПВО в Белгородской области

Гладков: после работы ПВО в Белгородской области разрушения есть в Разумном
12 февраля 2024, 09:29
Фото: istock / NiseriN

Фото: istock / NiseriN

Из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области ночью 11 февраля в поселке Разумное есть повреждения. Об этом информирует губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

«В двух частных домовладениях повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден балкон», — заявил глава региона.
Он также сообщил, что около посёлка Майский системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.


Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Штурм Авдеевки и установление контроля над Первомайским: последние новости СВО
Главное об СВО за сутки
12 февраля 2024, 09:40

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска установили контроль над 40% территории Первомайского на Авдеевском направлении и провели серию атак на Донецком участке. О том, где еще удалось продвинуться российским войскам, и что намерены предпринимать ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


Российские бойцы успешно провели штурм, установив контроль над частью села Первомайское. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

«По последним данным, сообщается, что армия России успешно провела штурм, захватив контроль над 40% территории Первомайского у Авдеевки, расположенного к западу от посёлка Пески и села Водяное», - Лисицын.
О ситуации на Авдеевском направлении также рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что на фоне успеха российской армии, ВСУ намеренны стянуть дополнительные силы.

«Командующий группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский публично заявил, что сдавать Авдеевку они не намерены и что сейчас для стабилизации ситуации в бой были введены свежие силы», - Коц.

Угледарское направление


Продвижение российских войск зафиксировано на Угледарском участке. ВС РФ на один километр ближе подошли к селу Водяное, которое расположено на стыке с Донецким направлением. Установление контроля над населенным пунктом позволит зайти в тыл ВСУ. Позиции противника под ударами ВС РФ в Ровнополе, Старомайорском, Благодатном, Золотой Ниве, Пречистовке и Угледаре.

Запорожское направление


ВС РФ продвинулись северо-восточнее Новопокровки, сообщает портал WarGonzo. Под постоянным огневым контролем российской артиллерии позиции ВСУ в Лобковом, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе.

Донецкое направление


Российские бойцы атакуют Новомихайловку и Георгиевку. ВС РФ применяют средства дальнего поражения, ВСУ преимущественно используют беспилотники. В районе Марьинки ВС РФ продвинулись в направлении села Победа.


Купянское направление


ВС РФ атаковали Табаевку, продвижение зафиксировано на окраинах населенного пункта Белогоровка. Кроме того, российские танкисты поразили укрепления и позиции ВСУ на этих участках. По местам дислокации ВСУ работали экипажи танков Т-80.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении российские войска при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Андреевки и продвинулись восточнее Клещеевки. ​Также ВС РФ перешли ​в атаку в направленим Часов Яра.

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#сводкасво
#украина
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Полковник СБУ заявил о подготовке России к мощному наступлению
Полковник СБУ Стариков: Мобилизация грозит Украине катастрофой на поле боя
12 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / JARAMA

ВС РФ готовятся к решительному наступлению на поле боя против ВСУ. Как утверждает полковник СБУ в отставке Олег Стариков, в украинских войсках сосредоточатся насильно мобилизованные украинцы. Свое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Он отметил, что правительство Украины сома создает условия для будущего прорыва фронта ВСУ.

«Они (Россия. — прим. ред.) накапливают силы, <…> для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут «дырку», слабое место», — заявил опасения Стариков.
По мнению офицера, российские войска атакуют именно в таких местах. По мнению полковника, это может привести к катастрофе.

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#вс рф
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На Украине предложили отправить останки Столыпина в Россию
На Украине предложили включить в обменный фонд с Россией останки Столыпина
12 февраля 2024, 01:39

Фото: iStock/3dmitry

По предложению директора государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко, на Украине рассматривается возможность включения останков Петра Столыпина в обменный фонд с Россией. Такую идею он озвучил в интервью телеканалу «1+1».
«Одной из идей является включение праха Столыпина в обменный фонд, несмотря на внешний вид и звучание этой инициативы. У нас есть ушедшие герои, у нас есть живые герои, находящиеся в плену, и у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, находящиеся на территории Российской Федерации. Этот процесс можно начать», — отметил Остапенко.
Прах Столыпина находится захороненным у северной стены Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры.

Столыпин занимал пост председателя Совета министров Российской империи в период с 1906 по 1911 год.

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Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России
Илон Маск: компания SpaceX не продает терминалы Starlink России
12 февраля 2024, 00:32

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не осуществляла продажу терминалов Starlink непосредственно или косвенно в Россию.
Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов спутникового интернета SpaceX в Россию.

«По нашей информации, терминалы не были проданы прямо или косвенно в Россию», — написал он, утверждая, что это утверждение категорически неверно.
Инженер из Киева Олег Кутков ранее заявил, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зонах проведения спецопераций (СВО).

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#сво
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Украина призвала не навязывать Сырскому образ русского человека
Украина назвала дезинформацией образ главкома ВСУ Сырского как русского человека
12 февраля 2024, 00:15

Сведения о том, что новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому пытаются навязать образ «советского и российского» человека, является дезинформацией, заявил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Центр отметил, что такие утверждения направлены на дискредитацию Сырского и подрыв доверия к ВСУ. Они подчеркнули, что Сырский долгое время был частью команды экс-главкома Валерия Залужного, успешно командовал операциями, а его команда состоит из молодых командиров, прошедших путь к повышению.

Центр также назвал поддержку утверждений о том, что Сырский является «русским человеком», частью враждебной дезинформационной кампании.

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#всу
#украина
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Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной
11 февраля 2024, 17:47

Фото: iStock/Sinenkiy

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта «очень сложная», передает RTP.
Данилов отметил, что ситуация может ухудшится, если западные союзники не увеличат поставки оружия и боеприпасов. По словам секретаря СНБО, настроение в рядах украинских войск печальное и говорить об обратном не следует.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев не только по мобилизации, ​но и по ситуации на линии боевого соприкосновения.

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#солдаты
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Ночная атака «Гераней» на Украину стала самой массовой с начала СВО
WarGonzo: Ночной удар «Геранями» по Украине стал самым массовым за время СВО
11 февраля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/quantic69

В ночь на 11 февраля российские военные нанесли удар по военным объектам на территории Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов «Геранями». В атаке участвовало 45 БПЛА и она стала самой массовой с начала спецоперации.
Как сообщает телеграм-канал WarGonzo, основные цели российских беспилотников располагались в Киеве и в южных районах Украины. Местные СМИ и паблики сообщали о взрывах в пригородах Днепропетровска и Николаевской области. Также ВСУ сообщали о повреждениях на инфраструктурных объектах.

Отмечается, что украинские системы противовоздушной обороны стали сбивать на треть меньше БПЛА «Герань», чем раньше. Это объясняется тем, что эти российские дроны теперь оснащены реактивными двигателями. Соответственно, изменилась также тактика их применения.

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Песков: Украине придется признать новую реальность для мирных переговоров
11 февраля 2024, 16:22

Фото: iStock/Diy1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Россией. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин множество раз предлагал разрешить конфликт путем диалога. Однако на Украине был введен запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО РФ: Российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными боеприпасами
Минобороны сообщило о поражении российскими военными склада боеприпасов ВСУ
11 февраля 2024, 15:08

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные уничтожили склад с авиационными средствами поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Новгородовки в ДНР. Там же они нанесли огневое поражение пункту управления украинской штурмовой бригады.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Конашенкова, склад боеприпасов был поражён при помощи дальнобойного оружия. Помимо перечисленных объектов, была поражена живая сила и боевая техника в 119 районах. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов, авиации, ракет и дальнобойной артиллерии.

Также за прошедшую неделю Вооружённые силы РФ нанесли 31 комбинированный удар по обхектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним инфраструктуре. При атаках применялось высокоточное оружие, в том числе сверхдальнее воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

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