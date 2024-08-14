Стали известны подробности спасения срочника в Курской области

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Боец ВС РФ с позывным «Святоша» раскрыл подробности спасения солдата-срочника от огня со стороны боевиков ВСУ под Курском. Публикацию «Святоша» сделал в Telegram-канале.
«Связался с матерью, она — к военным, и его буквально вытащили курские волонтеры под прикрытием спецподразделений», — рассказал «Святоша».Ранее стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.
Украинские радикалы напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.
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Никита Кротов