Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стали известны подробности спасения срочника в Курской области

Стали известны подробности спасения срочника в Курской области

Боец Святоша рассказал о спасении срочника от огня боевиков ВСУ под Курском
14 августа 2024, 19:33
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Боец ВС РФ с позывным «Святоша» раскрыл подробности спасения солдата-срочника от огня со стороны боевиков ВСУ под Курском. Публикацию «Святоша» сделал в Telegram-канале.
«Связался с матерью, она — к военным, и его буквально вытащили курские волонтеры под прикрытием спецподразделений», — рассказал «Святоша».

Ранее стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.



Украинские радикалы напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.

Читайте также:

В МЧС РФ назвали фейком данные о полете Ил-76 над Запорожской областью

Украина объявила об эвакуации в Сумской области

Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
#новости
В МЧС РФ назвали фейком данные о полете Ил-76 над Запорожской областью
14 августа 2024, 19:28

Фото: istockphoto/DmyTo

Данные украинских СМИ о якобы пропаже воздушного судна МЧС РФ над Запорожской областью являются недостоверными, сообщили в пресс-службе.
«Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — подчеркнули там.

Спасатели даже сделали скриншот украинской фальшивки. Автор поста с фейковыми данными ссылался на Flightradar. Самолет якобы вылетел из Волгограда.

Ранее российское ведомство сообщало, что большая часть жителей приграничья под Курском отселена в безопасные места. Спасатели уточняли, что за последний день в Тульской, Костромской, Тверской, Московской областях в пунктах временного размещения разместились около 200 человек.

Читайте также:

«Бьет даже в зонтик»: Спасатель рассказал, как избежать удара молнии

Грибника, заблудившегося в подмосковном лесу, искали более пяти часов

Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега», после начался крупный пожар
#россия
#мчс
#украина
#новости
#фейки
#самолёты
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина объявила об эвакуации в Сумской области
Глава МВД Украины Клименко: Киев планирует эвакуацию 183 сел в Сумской области
14 августа 2024, 18:51

Фото: istockphoto/m-gucci

На Украине планируют начать эвакуацию населения из 183 сел в Сумской области, которые граничат с Россией. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в своем телеграм-канале. По его данным, с пограничных территорий вывезли уже больше 20 тысяч человек.
«Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей», — написал он.
Ранее военный эксперт Александр Иванников заявил, что Сумская область хуже других регионов поддерживает режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Именно поэтому свое нападение на Курскую область киевское командование решило провести с территории Сум.

Читайте также:

Стало известно, почему боевики ВСУ атаковали именно Курскую область

В украинском Глухове у границы с Курской областью гремят взрывы

Стало известно о применении ВСУ химического оружия против бойцов «‎Вагнера»
#нападение
#человек
#население
#режим
#всу
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье
14 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилётом российской ракеты по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее о взрывах, сопровождаемых сиренами воздушной тревоги также сообщали местные паблики, но подробностей не приводили. По словам Рогова, взрыв характеризовали как «мощный и объёмный».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, кроме подконтрольной Киеву части Запорожской области, воздушная тревога звучит также на территории Днепропетровской области.

Читайте также:

Под Одессой взорвались склады с военными грузами

Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой

Подполье сообщило о мощном взрыве в Краматорске после удара по местам дислокации ВСУ
#карты
#взрыв
#онлайн
#тревога
#сво
#владимир рогов
#рф
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Куряне рассказали о спешном оставлении домов из-за жестокости солдат ВСУ
14 августа 2024, 17:15

Фото: istockphoto/blinow61

Жители Курской области вынуждены были спешно покидать свои дома, опасаясь за свои здоровье и жизни. Причиной этого была жестокость и бесчеловечность военнослужащих ВСУ.
Об этом сами куряне рассказывают следователям СК РФ, которые продолжают вести работу с переселенцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. Граждане, пострадавшие от действий украинских националистов, делятся с сотрудниками ведомства свидетельствами жестокости военных ВСУ, из-за которых приходилось буквально убегать из своих домов вместе с детьми, без всякого имущества, так как существовала реальная угроза жизни.

В ведомстве отметили, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, Следком также уделяет внимание вопросам их юридического сопровождения и решения социально-бытовых проблем.

Читайте также:

Друг напавшего на Курскую область Ишкулова рассказал о нем подробности

Следственный комитет допросит эвакуированных из Курской области

Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья
#пострадавшие
#ск рф
#новости
#всу
#следователи
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе под Курском
14 августа 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе под Курском разрушили боевики ВСУ, сообщил изданию «Лента новостей Курска» Курский Митрополит Герман.
По словам священнослужителя, Суджанский район покинули 12 священников. Некоторые остались в Глушковском и Кореневском районах.

Украинские националисты ведут огонь по мирным гражданам. По мнению аналитиков, таким образом киевский режим хочет показать коллективному Западу, что способен нанести ущерб России.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои. Противнику дают отпор ВС РФ, Росгвардия и пограничники. Кроме того, о ходе спецоперации общественность информируют представители пророссийского подполья.

Читайте также:

Зеленский планирует создать в Курской области военные комендатуры

Назван неизбежный итог наступления ВСУ на Курскую область

Штурмовая группа ВСУ ликвидирована у Коренево в Курской области – видео
#россия
#курская область
#рпц
#всу
#новости
#сво
#война
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский планирует создать в Курской области военные комендатуры
14 августа 2024, 16:21

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский запланировал создание на территории Курской области военных комендатур. По словам главы киевского режима, они могут появиться там «при необходимости».
О возможности создания таких структур заявил сам украинский лидер в посте про совещание о ситуации в российском регионе, размещённом в его телеграм-канале. Какого рода будет эта «необходимость», Зеленский не уточнил.

Стоит напомнить, что ещё год назад украинский президент в интервью изданию La Nación категорично утверждал, что подразделения Вооружённых сил Украины не будут заходить на территорию России. Тогда Зеленский подчёркивал, что целью Киева является исключительно возвращение своих территорий.

Читайте также:

Алаудинов: переговоров с Украиной, где Зеля мог поставить ультиматум, не будет

Уничтожение ВСУ, эвакуация из Льгова, план Зеленского: ситуация в Курской области, последние новости

Зеленский заявил, что ВСУ якобы контролирует 74 села в Курской области
#президент
#совещание
#интервью
#лидер
#зеленский
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван неизбежный итог наступления ВСУ на Курскую область
Сенатор Карасин: ВСУ потерпят жестокое поражение в Курской области
14 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинское руководство разочаровано, а ВСУ потерпят полное поражение в результате атаки на Курскую область. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова передает «Лента.ру».
Ранее американский журнал Newsweek написал, что на Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.

«Newsweek выдает желаемое за действительное, потому что американцы, конечно, хотели разжечь серьезную войну, противоборство с Россией на всех фронтах, прежде всего в Курской области, но и не только, поэтому им чудится, что впереди большая наступательная кампания со стороны Киева», — заявил Красин.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона потерпит жесткое поражение в результате нападения на Курскую область.

Читайте также:

Штурмовая группа ВСУ ликвидирована у Коренево в Курской области – видео

Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе

ВС РФ пресекли попытку вторжения ВСУ в Курской области
#россия
#мнение
#журнал
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штурмовая группа ВСУ ликвидирована у Коренево в Курской области – видео
ВС РФ ликвидировали группу штурмовиков ВСУ у Коренево под Курском
14 августа 2024, 16:07

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российские бойцы в рамках операции по ликвидации противника в Курской области ликвидировала группу украинских штурмовиков в районе населенного пункта Коренево.
Кадры ликвидированных боевиков публикует РИА Новости.

Напомним, армия России пресекает попытки прорыва ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, за последние сутки бойцы группировки войск «Север» ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресекли попытки прорыва мобильных групп пВСУ на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного.

Кроме того, у Мартыновки были обнаружены две группы противника на пикапах. Обе были уничтожены.

Читайте также:

Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе

Минобороны: на курском направлении за сутки в плен сдались 18 боевиков ВСУ

Обстановка в Курской области и падение обороны ВСУ у Торецка: последние новости СВО
#минобороны рф
#армия
#падение
#кадры
#армия россии
#новости
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине испугались жесткого ответа России на нападение в Курской области
Newsweek: Украина испугалась жесткого ответа России на атаку в Курской области
14 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto/DmyTo

На Украине испугались жесткого ответа России после нападения ВСУ на Курскую область. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Киевский режим ждет чего-то масштабного, говорится в сообщении.
«Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное», — приводят слова экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака.
В издании также указывают мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, который считает, что Россия намерена дать очень жесткий ответ на атаку в Курской области.

Newsweek также приводит слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что жесткий ответ от России не заставит себя долго ждать.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что проукраинским активистам на Западе невыносимо осознавать, что ВСУ несут потери в Курской области. Он добавил, что регулярно подвергается нападкам со стороны проукраински настроенных групп, а поводом для негатива служит любая простая констатация факта украинских потерь.

Читайте также:

Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе

Стало известно о провале главной задачи ВСУ при атаке на Курскую область

Раскрыто число украинских военных, вошедших в Курскую область
#россия
#мид рф
#чиновники
#всу
#сбу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф