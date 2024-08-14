В МЧС РФ назвали фейком данные о полете Ил-76 над Запорожской областью

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Данные украинских СМИ о якобы пропаже воздушного судна МЧС РФ над Запорожской областью являются недостоверными, сообщили в пресс-службе.
«Авиация МЧС России не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве», — подчеркнули там.Спасатели даже сделали скриншот украинской фальшивки. Автор поста с фейковыми данными ссылался на Flightradar. Самолет якобы вылетел из Волгограда.
Ранее российское ведомство сообщало, что большая часть жителей приграничья под Курском отселена в безопасные места. Спасатели уточняли, что за последний день в Тульской, Костромской, Тверской, Московской областях в пунктах временного размещения разместились около 200 человек.
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Никита Кротов