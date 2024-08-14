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На Украине планируют начать эвакуацию населения из 183 сел в Сумской области, которые граничат с Россией. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в своем телеграм-канале. По его данным, с пограничных территорий вывезли уже больше 20 тысяч человек.
«Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей», — написал он.Ранее военный эксперт Александр Иванников заявил, что Сумская область хуже других регионов поддерживает режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Именно поэтому свое нападение на Курскую область киевское командование решило провести с территории Сум.
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