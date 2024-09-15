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В результате уничтожения украинского беспилотника над Рязанской областью никто не пострадал. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в сообщении.До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ситуация в Шебекинском округе непростая после атак со стороны Украины.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. Противник выбирает в качестве целей мирных граждан. По мнению экспертов, таким образом украинские неонацисты компенсируют свои потери на фронте.
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