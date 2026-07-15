«Буквально струится»: Выяснились подробности возвращения Анжелики Варум на сцену
Николай Агутин рассказал о творческом состоянии Анжелики Варум
Отец Леонида Агутина, певец Николай Агутин, рассказал о творческом настроении Анжелики Варум после её неожиданного появления на фестивале Aguteens Fest.
В беседе с «Абзацем» музыкант отметил, что певица целиком сосредоточена на своей творческой деятельности.
«Её творческое состояние буквально струится. Восемнадцатого в «Лужниках» на концерте Леонида Агутина Анжелика тоже выступит», — поделился Николай Петрович.Предстоящее выступление в «Лужниках» станет для звёздной пары одним из самых крупных за последнее время. Анжелика долгое время не давала концертов в России. После начала СВО артистка практически перестала появляться на публике.
Весной 2022 года она разместила в соцсетях пост с критикой спецоперации, который позже удалила. Сейчас Варум постепенно возвращается к активной концертной жизни.