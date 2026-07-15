«Буквально струится»: Выяснились подробности возвращения Анжелики Варум на сцену

15 июля 2026, 21:06

Николай Агутин рассказал о творческом состоянии Анжелики Варум

Анжелика Варум (Фото: Instagram* @avarum)

Отец Леонида Агутина, певец Николай Агутин, рассказал о творческом настроении Анжелики Варум после её неожиданного появления на фестивале Aguteens Fest.





В беседе с «Абзацем» музыкант отметил, что певица целиком сосредоточена на своей творческой деятельности.

«Её творческое состояние буквально струится. Восемнадцатого в «Лужниках» на концерте Леонида Агутина Анжелика тоже выступит», — поделился Николай Петрович.