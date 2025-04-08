Тараканы, жуки и черви: Боец ВС РФ рассказал, как провел восемь месяцев в плену ВСУ

Штурмовик из Дагестана Наджаф, который восемь месяцев провел в плену украинских сил под Львовом, поделился своей шокирующей историей выживания. Он был ранен в живот, когда в одиночку удерживал позицию в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение трех суток. Потеряв сознание, Наджаф очнулся уже в плену, а его родным сообщили о его гибели. Об этом информирует «RT».