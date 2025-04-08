Тараканы, жуки и черви: Боец ВС РФ рассказал, как провел восемь месяцев в плену ВСУ

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Штурмовик из Дагестана Наджаф, который восемь месяцев провел в плену украинских сил под Львовом, поделился своей шокирующей историей выживания. Он был ранен в живот, когда в одиночку удерживал позицию в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение трех суток. Потеряв сознание, Наджаф очнулся уже в плену, а его родным сообщили о его гибели. Об этом информирует «RT».
По словам Наджафа, украинские медики извлекли осколки из его тела, однако на этом лечение закончилось, так как он отказался сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). Военный поделился, что из лекарств ему выделили только ибупрофен. Один из его сослуживцев, по словам Наджафа, был доведен до гангрены из-за того, что осколок не был удален вовремя, ему ампутировали ногу.
Наджаф в беседе с «RT» также рассказал о жестоких методах давления на российских военных. Их специально выставляли на мороз в легкой одежде, пытаясь сломить моральный дух. Условия содержания были ужасными и антисанитарными:
В марте этого года Наджаф был возвращен в Россию в результате обмена пленными. В настоящее время он проходит лечение в московском госпитале, восстанавливаясь после перенесенных испытаний.
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Наджаф в беседе с «RT» также рассказал о жестоких методах давления на российских военных. Их специально выставляли на мороз в легкой одежде, пытаясь сломить моральный дух. Условия содержания были ужасными и антисанитарными:
«Моча стояла по щиколотку. В супах и кашах находились тараканы, жуки и черви», — поделился он.
В марте этого года Наджаф был возвращен в Россию в результате обмена пленными. В настоящее время он проходит лечение в московском госпитале, восстанавливаясь после перенесенных испытаний.
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Дарья Осипова